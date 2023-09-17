Состояние Кадырова: росСМИ зафиксировали автомобили с номерами Чечни возле больницы Кремля

Лидер Чечни Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ

В России к главной больнице Кремля подъезжают автомобили с государственными номерами Чечни. В ней, возможно, уже несколько дней находится лидер республики Рамзан Кадыров.

Об этом сообщают росСМИ.

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На фотографиях можно увидеть военные и обычные автомобили.

Автомобили возле кремлевской больницы. Фото: росСМИ

Обращение Кадырова

Отмечается, что позже у телеграмм-канале Кадырова появилось видео, в котором он отреагировал на слухи о своем тяжелом состоянии.

"Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести в порядок мысли. Дождь прекрасно бодрит", — написал он.

Что известно

Информация о пребывании председателя Чечни Рамзана Кадырова начала распространяться по украинским и не только медиа. Надежного подтверждения нет, однако уже появились комментарии со стороны оппозиционных российских сил.

Напомним, 30 августа глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал пост, в котором заявил, что готов умереть за Путина, если придется. Таким образом он якобы "ответил" политологам, которые "предсказывают ему скорую гибель".