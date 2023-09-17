Стан Кадирова: росЗМІ зафіксували автівки з номерами Чечні біля лікарні Кремля

Лідер Чечні Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ

В Росії до головної лікарні Кремля під'їжджають автівки з державними номерами Чечні. В ній, можливо, вже декілька днів перебуває лідер республіки Рамзан Кадиров.

Про це повідомляють росЗМІ.

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На світлинах можна побачити військові та звичайні авто.

Автівки біля кремлівської лікарні. Фото: росЗМІ

Звернення Кадирова

Зазначається, що пізніше у телеграм-каналі Кадирова з'явилося відео, в якому він відреагував на чутки про свій важкий стан.

"Дуже раджу всім, хто в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі, упорядкувати думки. Дощ чудово бадьорить", — написав він.

Що відомо

Інформація про перебування голови Чечні Рамзана Кадирова почала ширитися в українських і не тільки медіа. Надійного підтвердження ще нема, проте вже з'явилися коментарі з боку опозиційних російських сил.

Нагадаємо, 30 серпня глава Чечні Рамзан Кадиров оприлюднив пост, у якому заявив, що готовий померти за Путіна, якщо доведеться. Таким чином він нібито "відповів" політологам, які "пророкують йому швидку загибель".