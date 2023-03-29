Столб пламени и черного дыма: в россии произошел взрыв на газопроводе

Пожар в Свердловской области

Вечером 29 марта в районе поселка Пелым Свердловской области россии произошел взрыв на газопроводе на участке "Ямбург — Елец 1". Предварительно пострадавших нет.

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ.

Что известно

"Да, там на газопроводе произошел взрыв. Там не было людей. Остатки газа выгорали из трубы, был пожар", — сказал глава Пелимского округа Шахит Алиев.

Пропагандисты со ссылкой на экстренные службы написали, что "произошла разгерметизация магистрального газопровода", а газоснабжение жителей, мол, не нарушено.

Напомним, в российском городе Ярославль 23 марта вспыхнул пожар на территории Ярославского моторного завода. Там производят дизельные двигатели, которые используются в частности в военной технике. По данным ведомства, произошло возгорание трансформаторной смазки на площади 30 квадратных метров.

Также 18 марта в россии снова произошел пожар на промышленном предприятии в московской области. На территории города Долгопрудного загорелась цистерна с маслом на химическом заводе.

По неофициальной информации, во время пожара пострадал по меньшей мере один человек.

Кроме того, несколькими днями ранее в Ростове произошел масштабный пожар в здании управления пограничной службы ФСБ. Известно, о трех погибших в результате пожара.