Стовп полум'я та чорного диму: у росії стався вибух на газопроводі

Пожежа у Свердловській області

Увечері 29 березня в районі селища Пелим Свердловської області росії стався вибух на газопроводі на ділянці "Ямбург — Єлець 1". Попередньо постраждалих немає.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

Що відомо

"Так, там на газопроводі стався вибух. Там не було людей. Залишки газу вигоряли з труби, була пожежа", — сказав голова Пелимського округу Шахіт Алієв.

Пропагандисти з посиланням на екстрені служби написали, що "відбулася розгерметизація магістрального газопроводу", а газопостачання жителів, мовляв, не порушене.

Нагадаємо,у російському місті Ярославль 23 березня спалахнула пожежа на території Ярославського моторного заводу. Там виробляють дизельні двигуни, які використовують зокрема у військовій техніці. За даними відомства, сталося загоряння трансформаторного мастила на площі 30 квадратних метрів.

Також 18 березня в росії знову сталася пожежа на промисловому підприємстві у московській області. На території міста Долгопрудний загорілася цистерна з маслом на хімічному заводі.

За неофіційною інформацією, під час пожежі постраждала щонайменше одна людина.

Окрім того, декількома днями раніше у Ростові сталася масштабна пожежа в будівлі управління прикордонної служби ФСБ. Відомо, про трьох загиблих внаслідок пожежі.