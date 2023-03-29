Стовп полум'я та чорного диму: у росії стався вибух на газопроводі
Увечері 29 березня в районі селища Пелим Свердловської області росії стався вибух на газопроводі на ділянці "Ямбург — Єлець 1". Попередньо постраждалих немає.
Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.
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Що відомо
"Так, там на газопроводі стався вибух. Там не було людей. Залишки газу вигоряли з труби, була пожежа", — сказав голова Пелимського округу Шахіт Алієв.
Пропагандисти з посиланням на екстрені служби написали, що "відбулася розгерметизація магістрального газопроводу", а газопостачання жителів, мовляв, не порушене.
Нагадаємо,у російському місті Ярославль 23 березня спалахнула пожежа на території Ярославського моторного заводу. Там виробляють дизельні двигуни, які використовують зокрема у військовій техніці. За даними відомства, сталося загоряння трансформаторного мастила на площі 30 квадратних метрів.
Також 18 березня в росії знову сталася пожежа на промисловому підприємстві у московській області. На території міста Долгопрудний загорілася цистерна з маслом на хімічному заводі.
За неофіційною інформацією, під час пожежі постраждала щонайменше одна людина.
Окрім того, декількома днями раніше у Ростові сталася масштабна пожежа в будівлі управління прикордонної служби ФСБ. Відомо, про трьох загиблих внаслідок пожежі.