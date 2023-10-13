Создание чрезвычайного правительства и визит Остина: актуальная ситуация в Израиле

Израильские военные. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

ЦАХАЛ предупреждает гражданских лиц на севере Газа о необходимости эвакуироваться из-за приближающегося наземного вторжения. В Израиле также решили сформировать чрезвычайное правительство на фоне нападения боевиков ХАМАС. Сегодня, 13 октября, в страну прибудет глава Пентагона Ллойд Остин.

Об этом сообщают The Times of Israel и Politico.

Читайте также:

Эвакуация на севере Газы

ЦАХАЛ призывает людей из северной части сектора Газа эвакуироваться. Военные готовятся к наземному вторжению. Это спровоцировало шквал паники и хаоса.

"Это хаос, никто не понимает, что делать", — говорит Инас Хамдан, офицер агентства ООН по делам палестинских беженцев в городе Газа.

Она говорит, что всему персоналу ООН в городе Газа было приказано эвакуироваться на юг в Рафах.

Представитель Палестинского Красного Полумесяца в городе Газа Небал Фарсах говорит, что более одного миллиона людей невозможно безопасно переместить так быстро.

"Забудьте о еде, забудьте об электроэнергии, забудьте о горючем. Сейчас единственное, что волнует, успеешь ли, выживешь ли", — сказал Фарсах.

Создание чрезвычайного правительства

Пять оппозиционных законодателей присоединились к кабинету премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сформировав национальное чрезвычайное правительство, которое имело целью добавить десятилетие опыта безопасности на высоком уровне к управлению войной и изолировать влияние ультраправых.

Нетаньяху назвал нападение террористов ХАМАС, в результате которого погибли более 1300 человек, самым ужасным днем ​​для еврейского народа со времен Холокоста.

Кнессет проголосовал за включение в состав правительства пяти министров от партии "Национальное единство" 66 голосами "за" и четырьмя "против". На фоне растущей нагрузки на национальную систему здравоохранения в военное время пленум также одобрил назначение депутата от ШАС Уриэля Бусо министром здравоохранения.

ЦАХАЛ поставил целью уничтожение военного потенциала ХАМАС и ликвидацию его руководства.

Остин посетит Израиль

Сегодня, 13 октября, министр обороны США Ллойд Остин отправится в Израиль. Он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галлантом и другими официальными лицами Израиля.

Визит Остина состоится после поездки государственного секретаря Энтони Блинкена.

Напомним, Соединенные Штаты Америки смогут оказывать военную помощь Израилю так же, как Украине. В скором времени Иерусалим получит то, что ему нужно для защиты.

Также мы писали, что Министерство здравоохранения Палестины в Газе обнародовало новые данные о количестве погибших палестинцев в результате войны между Израилем и ХАМАСом. Также известно о потерях Иерусалима.