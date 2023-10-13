Створення надзвичайного уряду та візит Остіна: актуальна ситуація в Ізраїлі

Ізраїльські військові. Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

ЦАХАЛ попереджає цивільних осіб на півночі Гази про необхідність евакуюватися через наближення наземного вторгнення. В Ізраїлі також вирішили сформувати надзвичайний уряд на тлі нападу бойовиків ХАМАСу. Сьогодні, 13 жовтня, до країни прибуде глава Пентагону Ллойд Остін.

Про це повідомляють The Times of Israel та Politico.

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Евакуація на півночі Гази

ЦАХАЛ закликає людей з північної частини сектора Газа евакуюватися. Військові готуються до наземного вторгнення. Це спровокувало шквал паніки та хаос.

"Це хаос, ніхто не розуміє, що робити", — каже Інас Хамдан, офіцер агентства ООН у справах палестинських біженців у місті Газа.

Вона каже, що всьому персоналу ООН у місті Газа було наказано евакуюватися на південь до Рафаха.

Речник Палестинського Червоного Півмісяця в місті Газа Небал Фарсах каже, що понад одного мільйона людей неможливо безпечно перемістити так швидко.

"Забудьте про їжу, забудьте про електроенергію, забудьте про пальне. Зараз єдине, що хвилює, чи встигнеш, чи виживеш", — сказав Фарсах.

Створення надзвичайного уряду

П’ять опозиційних законодавців приєдналися до кабінету прем’єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньягу, сформувавши національний надзвичайний уряд, який мав на меті додати десятиліття досвіду безпеки на високому рівні до управління війною та ізолювати вплив ультраправих.

Нетаньягу назвав напад терористів ХАМАС, у результаті якого загинуло понад 1300 осіб, найжахливішим днем ​​для єврейського народу з часів Голокосту.

Кнесет проголосував за включення до складу уряду п'яти міністрів від партії "Національна єдність" 66 голосами "за" і чотирма "проти". На тлі зростаючого навантаження на національну систему охорони здоров'я у воєнний час пленум також схвалив призначення депутата від ШАС Уріеля Бусо міністром охорони здоров'я.

ЦАХАЛ поставив за мету знищення військового потенціалу ХАМАС і ліквідацію його керівництва.

Остін відвідає Ізраїль

Сьогодні, 13 жовтня, міністр оборони США Ллойд Остін вирушить до Ізраїлю. Він зустрінеться з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, міністром оборони Йоавом Галлантом та іншими офіційними особами Ізраїлю.

Візит Остіна відбудеться після поїздки державного секретаря Ентоні Блінкена.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки зможуть надавати військову допомогу Ізраїлю так само, як Україні. Незабаром Єрусалим отримає те, що йому потрібно для захисту.

Також ми писали, що Міністерство охорони здоров'я Палестини в Газі оприлюднило нові дані щодо кількості загиблих палестинців внаслідок війни між Ізраїлем та ХАМАСом. Також відомо про втрати Єрусалиму.