Террористы атаковали военную базу в Африке, где расквартировались "вагнеровцы"

База в городе Севарэ в Мали после взрывов 22 апреля 2023 года. Фото: La Voix de Mopti

По меньшей мере 10 человек погибли в результате взрыва у военной базы в городе Севарэ в Мали 22 апреля. На этой базе, в частности, расквартированы наемники российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера".

Об этом сообщает AP со ссылкой на пресс-службу армии страны.

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Что известно

По данным Reuters, взрывов было три и бомбы привели в действие террористы-смертники. По данным агентства, девять человек погибли, 60 ранены, разрушено около 20 домов. Власти региона утверждают, что все погибшие и пострадавшие были гражданскими.

Местные жители рассказали AP, что помимо взрыва слышали стрельбу. Агентство также цитирует заявление правительства Мали, в котором говорится, что "три автомобиля, начиненные взрывчаткой, были уничтожены огнем армейского беспилотника".

#Mopti #Mali🇲🇱- At least nine people killed and over 60 others injured from triple bombing attack involving 3 vehicles strapped with explosives detonated in #Sévaré, regional officials have said (📹@lavoixdemopti) pic.twitter.com/nV055XIYt2 — CyclistAnons🚲 (@CyclistAnons) April 22, 2023

Кто ответственный за теракт

Никто не взял на себя ответственность за теракт, однако за несколько дней до атаки сообщалось, что часть региона Мопти, где находится город Севарэ, взяли под контроль повстанческие группировки, связанные с ИГИЛ и Аль-Каедой. В субботу, 22 апреля, власти Мали заявили, что армия уничтожила базу повстанцев в городе Бони, расположенном в том же регионе.

🇲🇱#Mali #Sevare afrter ramadam #JNIM conducts first CPX attacks against #Wagner in the center region. Locals reports that of at least two #Wagner elements killed and others wounded. Critical period as reported #JNIM offensives beginning after Eid. pic.twitter.com/ywOAbJMMdN — Gabrian (@511ZGS) April 22, 2023

"Аль-Джазира" отмечает, что на военной базе в Севарэ, у которой произошла атака, присутствуют военнослужащие Мали, миротворцы ООН и наемники ЧВК "Вагнера". Именно последние, вероятнее всего, и были целью атаки, полагает эксперт африканского Центра демократии и развития Лассан Уэдраого Ведраого. По его словам, нельзя сказать точно, какая именно группировка устроила теракт, но ее характер указывает на "Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин". Представители этой группировки недавно выражали недовольство присутствием "вагнеровцев" в Мали.

"Вагнеровцы" в Мали

Наемники ЧВК "Вагнера" появились в Мали после того, как в 2021 году власть в стране захватила военная хунта. Она пользуется услугами "вагнеровцев" для борьбы с повстанческими группировками. Сообщалось также, что у российской ЧВК есть интересы в сфере добычи полезных ископаемых на местных месторождениях.

После захвата власти хунтой и появления в стране наемников ЧВК "Вагнер" своих военнослужащих из Мали вывели Швеция и Франция. Из страны также выслали французского посла.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что российская ЧВК "Вагнера" поставляет Силам быстрой поддержки Судана ракеты, чтобы помочь им бороться против армии страны. Это помогает Москве получить большее влияние на Африку.

Также СМИ писали, что присутствие "Вагнера" в Африке растет. Российские власти уже давно продвигают свои политические и бизнес-интересы руками наемников. О группе Вагнера впервые заговорили в 2014 году из-за российского вторжения в Украину.

Также недавно Италия обвинила ЧВК "Вагнер" в активизации миграции из стран Африки.