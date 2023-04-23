Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow Террористы атаковали военную базу в Африке, где расквартировались "вагнеровцы" arrow

Террористы атаковали военную базу в Африке, где расквартировались "вагнеровцы"

23 апреля 2023 14:47
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Террористы атаковали военную базу в Африке, где расквартировались "вагнеровцы"
База в городе Севарэ в Мали после взрывов 22 апреля 2023 года. Фото: La Voix de Mopti
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

По меньшей мере 10 человек погибли в результате взрыва у военной базы в городе Севарэ в Мали 22 апреля. На этой базе, в частности, расквартированы наемники российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера".

Об этом сообщает AP со ссылкой на пресс-службу армии страны.

Читайте также:

Что известно

По данным Reuters, взрывов было три и бомбы привели в действие террористы-смертники. По данным агентства, девять человек погибли, 60 ранены, разрушено около 20 домов. Власти региона утверждают, что все погибшие и пострадавшие были гражданскими. 

Местные жители рассказали AP, что помимо взрыва слышали стрельбу. Агентство также цитирует заявление правительства Мали, в котором говорится, что "три автомобиля, начиненные взрывчаткой, были уничтожены огнем армейского беспилотника".

Кто ответственный за теракт 

Никто не взял на себя ответственность за теракт, однако за несколько дней до атаки сообщалось, что часть региона Мопти, где находится город Севарэ, взяли под контроль повстанческие группировки, связанные с ИГИЛ и Аль-Каедой. В субботу, 22 апреля, власти Мали заявили, что армия уничтожила базу повстанцев в городе Бони, расположенном в том же регионе.

"Аль-Джазира" отмечает, что на военной базе в Севарэ, у которой произошла атака, присутствуют военнослужащие Мали, миротворцы ООН и наемники ЧВК "Вагнера". Именно последние, вероятнее всего, и были целью атаки, полагает эксперт африканского Центра демократии и развития Лассан Уэдраого Ведраого. По его словам, нельзя сказать точно, какая именно группировка устроила теракт, но ее характер указывает на "Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин". Представители этой группировки недавно выражали недовольство присутствием "вагнеровцев" в Мали.

"Вагнеровцы" в Мали

Наемники ЧВК "Вагнера" появились в Мали после того, как в 2021 году власть в стране захватила военная хунта. Она пользуется услугами "вагнеровцев" для борьбы с повстанческими группировками. Сообщалось также, что у российской ЧВК есть интересы в сфере добычи полезных ископаемых на местных месторождениях.

После захвата власти хунтой и появления в стране наемников ЧВК "Вагнер" своих военнослужащих из Мали вывели Швеция и Франция. Из страны также выслали французского посла.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что российская ЧВК "Вагнера" поставляет Силам быстрой поддержки Судана ракеты, чтобы помочь им бороться против армии страны. Это помогает Москве получить большее влияние на Африку.

Также СМИ писали, что присутствие "Вагнера" в Африке растет. Российские власти уже давно продвигают свои политические и бизнес-интересы руками наемников. О группе Вагнера впервые заговорили в 2014 году из-за российского вторжения в Украину. 

Также недавно Италия обвинила ЧВК "Вагнер" в активизации миграции из стран Африки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Новость с видео

15:00 Склонял к интиму в обмен на карьеру: Потап изменял Насте Каменских с молодой красавицей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас