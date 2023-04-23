Терористи атакували військову базу в Африці, де розквартувалися "вагнерівці"

База у місті Севаре у Малі після вибухів 22 квітня 2023 року. Фото: La Voix de Mopti

Щонайменше 10 людей загинули внаслідок вибуху біля військової бази у місті Севаре в Малі 22 квітня. На цій базі, зокрема, розквартировані найманці російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера".

Про це повідомляє AP із посиланням на прес-службу армії країни.

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Що відомо

За даними Reuters, вибухів було три і бомби привели в дію терористи-смертники. За даними агентства, дев'ятеро людей загинули, 60 поранено, зруйновано близько 20 будинків. Влада регіону стверджує, що всі загиблі та постраждалі були цивільними.

Місцеві жителі розповіли AP, що, крім вибуху, чули стрілянину. Агентство також цитує заяву уряду Малі, в якій йдеться про те, що "три автомобілі, начинені вибухівкою, були знищені вогнем армійського безпілотника".

#Mopti #Mali 🇲🇱- На великій хлопці людей гнітить і понад 60 інших ув'язнених з трьома бомбардуваннями атаки involving 3 vehicles strapped with explosives detonated in # Sévaré , регіональні офіційно має said (📹 @lavoixdemtti . - CyclistAnons🚲 (@CyclistAnons) April 22, 2023

Хто відповідальний за теракт

Ніхто не взяв на себе відповідальність за теракт, однак за кілька днів до атаки повідомлялося, що частина регіону Мопті, де знаходиться місто Севаре, взяли під контроль повстанські угруповання, пов'язані з ІДІЛ та Аль-Каїдою. У суботу, 22 квітня, влада Малі заявила, що армія знищила базу повстанців у місті Боні, розташованому в тому ж регіоні.

🇲🇱 #Mali #Sevare after ramadam #JNIM conducts first CPX attacks against #Wagner in the center region. Locals reports that of at least two #Wagner elements killed and others wounded. Critical period як reported #JNIM offensives beginning after Eid. pic.twitter.com/ywOAbJMMdN — Gabrian (@511ZGS) April 22, 2023

"Аль-Джазіра" зазначає, що на військовій базі в Севарі, біля якої відбулася атака, присутні військовослужбовці Малі, миротворці ООН та найманці ПВК "Вагнера". Саме останні, найімовірніше, і були метою атаки, вважає експерт африканського Центру демократії та розвитку Лассан Уедраого Ведраого. За його словами, не можна сказати точно, яке саме угрупування влаштувало теракт, але його характер вказує на "Джамаат Наср аль-Іслам валь Муслімін". Представники цього угруповання нещодавно висловлювали невдоволення присутністю "вагнерівців" у Малі.

"Вагнерівці" в Малі

Найманці ПВК "Вагнера" з'явилися в Малі після того, як 2021 року влада в країні захопила військова хунта. Вона користується послугами "вагнерівців" для боротьби з повстанськими угрупованнями. Повідомлялося також, що російська ПВК має інтереси у сфері видобутку корисних копалин на місцевих родовищах.

Після захоплення влади хунтою та появи в країні найманців ПВК "Вагнер" своїх військовослужбовців із Малі вивели Швеція та Франція. Із країни також вислали французького посла.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що російська ПВК "Вагнера" постачає Силам швидкої підтримки Судану ракети, щоб допомогти їм боротися проти армії країни. Це допомагає Москві отримати більший вплив на Африку.

Також ЗМІ писали, що присутність "Вагнера" в Африці зростає. Російська влада вже давно просуває свої політичні та бізнес-інтереси руками найманців. Про групу "Вагнера" вперше заговорили 2014 року через російське вторгнення в Україну.

Також нещодавно Італія звинуватила ПВК "Вагнер" у активізації міграції з країн Африки.