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Цели визита президента Байдена в Израиль все еще остаются непонятными, — Reuters

18 октября 2023 07:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Цели визита президента Байдена в Израиль все еще остаются непонятными, — Reuters
Президент США направляется в самолет для визита в Израиль. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Дипломатическая миссия Байдена на Ближнем Востоке должна была успокоить регион и усилить гуманитарные усилия для сектора Газа. Однако после удара по больнице Иордания упразднила запланированный саммит с президентом США, президентом Палестины Махмудом Аббасом и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Об этом сообщает Reuters.

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Протесты из-за визита Байдена

Аббас также отменил планы встречи с Байденом, поскольку палестинские силы безопасности применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разогнать антиправительственных протестующих в оккупированном городе Рамалла на Западном берегу Иордана, когда народный гнев кипел.

Протесты также прошли у посольств Израиля в Турции и Иордании и у посольства США в Ливане, где силы безопасности применили слезоточивый газ против демонстрантов.

Зачем Байдену лететь в Израиль

В разговоре с журналистами, когда Байден летел в Тель-Авив, представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби сказал, что Байден задаст "сложные вопросы" израильским лидерам, но не сообщил подробностей.

По словам Кирби, Байден встретится с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и израильским военным кабинетом, чтобы составить представление о планах и целях Израиля. Он также стремится доставить гуманитарную помощь в Газу, где сотни тысяч палестинцев страдают из-за нехватки пищи, топлива и воды из-за израильской осады.

Цели визита президента Байдена в Израиль остаются непонятными. Кирби лишь сказал, что президент США планирует поговорить с Аббасом и ас-Сиси по дороге в Вашингтон.

Что говорит Байден

Байден ранее заявлял, что США не хотят, чтобы конфликт перерос в более широкую войну. При этом Госдепартамент посоветовал американцам не ездить в Ливан, поскольку Израиль и исламистская группировка Хезболла обмениваются огнем на юге Ливана.

Ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден намерен дополнительно предоставить пакет помощи на сумму около 100 миллиардов долларов для Украины и Израиля. Он будет включать в себя оборонную помощь.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль будет всегда иметь поддержку от Соединенных Штатов. По его словам, США привержены стране в обязанности защищать свой народ.

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