Цілі візиту президента Байдена до Ізраїлю досі лишаються незрозумілими, — Reuters

Президент США прямує до літака для візиту до Ізраїлю. Фото: Reuters

Дипломатична місія Байдена на Близькому Сході мала заспокоїти регіон і посилити гуманітарні зусилля для сектора Гази. Проте після удару по лікарні Йорданія скасувала запланований саміт з президентом США, президентом Палестини Махмудом Аббасом і президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі.

Про це повідомляє Reuters.

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Протести через візит Байдена

Аббас також скасував плани зустрічі з Байденом, оскільки палестинські сили безпеки застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати, щоб розігнати антиурядових протестувальників в окупованому місті Рамалла на Західному березі Йордану, коли народний гнів кипів.

Протести також відбулися біля посольств Ізраїлю в Туреччині та Йорданії та біля посольства США в Лівані, де сили безпеки застосували сльозогінний газ проти демонстрантів.

Навіщо Байдену летіти до Ізраїлю

У розмові з журналістами, коли Байден летів до Тель-Авіва, речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі сказав, що Байден поставить "складні запитання" ізраїльським лідерам, але не повідомив подробиць.

За словами Кірбі, Байден зустрінеться з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та ізраїльським військовим кабінетом, щоб скласти уявлення про плани та цілі Ізраїлю. Він також прагне доставити гуманітарну допомогу в Газу, де сотні тисяч палестинців страждають через брак їжі, палива та води через ізраїльську облогу.

Цілі візиту президента Байдена до Ізраїлю лишаються незрозумілими. Кірбі лише сказав, що президент США планує поговорити з Аббасом і ас-Сісі по дорозі до Вашингтона.

Що говорить Байден

Байден раніше заявляв, що Сполучені Штати не хочуть, щоб конфлікт переріс у більш широку війну. При цьому Держдепартамент порадив американцям не їздити до Лівану, оскільки Ізраїль та ісламістське угруповання Хезболла обмінюються вогнем на півдні Лівану.

Раніше ми повідомляли, що президент США Джо Байден планує додатково надати пакет допомоги на суму біля 100 мільярдів доларів для України та Ізраїлю. Він включатиме оборонну допомогу.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Ізраїль буде завжди мати підтримку від Сполучених Штатів. За його словами, США віддані країні в обов'язку захищати свій народ.