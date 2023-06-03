Турция хочет отправить войска в Косово

Военнослужащий США из состава Сил для Косово под руководством НАТО. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski/File Photo

Турция планирует отправить спецназ в Косово. Это решение было принято Минобороны страны в ответ на просьбу НАТО присоединиться к миротворческим силам альянса KFOR после беспорядков на севере.

Об этом сообщает Reuters.

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Минобороны Турции призвало к сдержанности и конструктивному диалогу для урегулирования кризиса, который может нанести ущерб региональной безопасности и стабильности.

"Планируется, что наше подразделение (батальон спецназа) будет развернуто в ... Косово 4-5 июня", — заявили в министерстве.

Что происходит в Косово

Переросший в насилие на севере Косово политический кризис усилился после того, как к власти в регионе, где большинство населения составляют сербы, пришли мэры, этнические албанцы, что заставило США и их союзников выступить с упреками в адрес Приштины. Сербское население, составляющее большинство, бойкотировало апрельские выборы, что позволило этническим албанцам быть избранными.

Во время беспорядков были ранены 30 миротворцев и 52 серба, протестовавших против назначения мэров. Насилие заставило НАТО объявить, что она отправит дополнительные войска в дополнение к 700, уже находящимся на пути в балканскую страну, чтобы усилить свою 4000-тысячную миссию.

Напомним, 29 мая, в северной части Косово миротворцы НАТО развернули свои войска вблизи трех мэрий. Все для того, чтобы умерить сербов, которые выходят на протесты против прихода к власти мэров.

Также мы писали, что президент Сербии Александар Вучич заявил, что косовский премьер Альбин Курти пытается "стать региональным Владимиром Зеленским". Также он утверждает, что самая сложная ситуация в Косово еще впереди.