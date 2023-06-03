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Туреччина хоче відправити війська до Косова

3 червня 2023 17:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Туреччина хоче відправити війська до Косова
Військовослужбовець США зі складу Сил для Косова під проводом НАТО. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Туреччина планує відправити спецназ до Косова. Це рішення було прийнято Міноборони країни у відповідь на прохання НАТО приєднатися до миротворчих сил альянсу KFOR після заворушень на півночі. 

Про це повідомляє Reuters.

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Туреччина відправить спецназ до Косова

Міноборони Туреччини закликало до стриманості і конструктивного діалогу для врегулювання кризи, яка може зашкодити регіональній безпеці і стабільності.

"Планується, що наш підрозділ (батальйон спецназу) буде розгорнутий в ... Косово 4-5 червня", — заявили в міністерстві.

Що відбувається в Косово

Політична криза, яка переросла в насильство на півночі Косово, посилилася після того, як до влади в регіоні, де більшість населення складають серби, прийшли мери, етнічні албанці, що змусило США та їхніх союзників виступити з докорами на адресу Приштини. Сербське населення, яке становить більшість, бойкотувало квітневі вибори, що дозволило етнічним албанцям бути обраними.

Під час заворушень було поранено 30 миротворців і 52 серби, які протестували проти призначення мерів. Насильство змусило НАТО оголосити, що вона відправить додаткові війська на додаток до 700, які вже перебувають на шляху до балканської країни, щоб посилити свою 4000-тисячну місію.

Нагадаємо, 29 травня, у північній частині Косова миротворці НАТО розгорнули свої війська поблизу трьох мерій. Усе для того, аби стримати сербів, які виходять на протести проти приходу до влади мерів.

Також ми писали, що президент Сербії Александар Вучич заявив, що косівський прем'єр Альбін Курті намагається "стати регіональним Володимиром Зеленським". Також він стверджує, що найскладніша ситуація щодо Косова ще попереду.

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