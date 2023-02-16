Турцию всколыхнуло новое землетрясение: что известно
В Турции произошло новое землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,2.
Об этом сообщает Геологическая служба США.
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Подземные толчки зафиксировали на глубине 19 км в населенном пункте Узунбаг. Землетрясение произошло в 21:47 по местному времени.
О последствиях пока неизвестно.
Напомним, в Турции произошло мощное землетрясение. В стране был объявлен самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах — Адане, Анкаре, Анталии, Газиантепе, Кайсери, Мерсини, Трабзоне, Урфе.
Даже после нескольких часов после землетрясения в стране продолжали падать жилые дома.
Кроме того, греческие ученые Костас Папазакос и Константинос Синолакис отметили, что их стране в ближайшее время может угрожать землетрясение. Оно будет мощнее того, который произошел недавно в Турции.