Туреччину сколихнув новий землетрус: що відомо
У Туреччині стався новий землетрус. Магнітуда підземних поштовхів склала 5,2.
Про це повідомляє Геологічна служба США.
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Підземні поштовхи зафіксували на глибині 19 кілометрів у населеному пункті Узунбаг. Землетрус стався о 21:47 за місцевим часом.
Про наслідки наразі невідомо.
Нагадаємо, в Туреччині стався потужний землетрус. У країні було оголошено найвищий рівень тривоги. Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі.
Навіть після кількох годин після землетрусу в країні продовжували падати житлові будинки.
Крім того, Грецькі науковці Костас Папазакос та Константинос Синолакіс зазначили, що їхній країні найближчим часом може загрожувати землетрус. Він буде потужнішим за той, який стався нещодавно в Туреччині.