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В Белом доме заявили, что не следят за ситуацией вокруг Трампа

4 апреля 2023 22:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Дональд Трамп
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Представительница Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что американская администрация не следит за ситуацией вокруг Дональда Трампа. По ее словам, приоритетом является народ США.

Об этом сообщает Intertfax.

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"Ситуация вокруг Трампа не находится сегодня в фокусе нашего внимания, нашим приоритетом является американский народ", — подчеркнула Жан-Пьер.

Представительница Белого дома добавила, что власти полностью готовы к возможным беспорядкам. По ее словам, администрация осуждает любую форму насилия.

Отметим, что сегодня, 4 апреля, Трамп прибыл в суд в Нью-Йорке. Ему должны предъявить более 30 обвинений.

Напомним, бывшего президента США Дональда Трампа арестовали в суде Нью-Йорка. Ожидается, что ему объявят уголовное обвинение по делу о выплатах бывшей порноактрисе.

Также мы писали, что экс-президенту США Дональду Трампу официально предъявят многочисленные обвинения в фальсификации деловой документации, включая, по меньшей мере, одно уголовное преступление.

Добавим, большое жюри в Нью-Йорке предъявило уголовные обвинения бывшему президенту США Дональду Трампу. Однако это не значит, что его президентская кампания окончилась.

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