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У Білому домі заявили, що не слідкують за ситуацією навколо Трампа

4 квітня 2023 22:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Дональд Трамп
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Представниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу заявила, що американська адміністрація не стежить за ситуацією навколо Дональда Трампа. За її словами, пріоритетом є народ США.

Про це повідомляє Intertfax.

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Деталі

"Ситуація навколо Трампа не перебуває сьогодні у фокусі нашої уваги, нашим пріоритетом є американський народ", — наголосила Жан-П'єр.

Представниця Білого дому додала, що влада повністю готова до можливих заворушень. За її словами, адміністрація засуджує будь-яку форму насильства.

Зазначимо, що сьогодні, 4 квітня, Трамп прибув до суду в Нью-Йорку. Йому повинні висунуть понад 30 обвинувачень.

Нагадаємо, колишнього президента США Дональда Трампа арештували в суді Нью-Йорка. Очікується, що йому оголосять кримінальне обвинувачення у справі про виплати колишній порноакторці.

Також ми писали, що експрезиденту США Дональду Трампу офіційно висунуть численні звинувачення у фальсифікації ділової документації, включаючи щонайменше один кримінальний злочин. 

Додамо, велике журі в Нью-Йорку висунуло кримінальні обвинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу. Однак це не означає, що його президентська кампанія закінчилася.

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