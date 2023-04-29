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В Британии нашли конфиденциальные файлы о подлодке Королевского флота в туалете бара

29 апреля 2023 08:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Британии нашли конфиденциальные файлы о подлодке Королевского флота в туалете бара
HMS Anson, подлодка класса Astute. Фото: BAE Systems/PA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Королевский флот намерен провести расследование после того, как официальные документы об одной из подлодок "охотника-убийцы" стоимостью 1,3 миллиарда фунтов стерлингов были найдены в туалетах паба.

Об этом пишет The Guardian.

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Секретные документы о подлодке

Отмечается, что файлы с деталями о подлодке HMS Anson были оставлены на железной дороге Фернесса в Камбрии. Документы демонстрировали внутреннюю работу атомной подлодки и использовались подводниками, которые учились изолировать и сбрасывать давление в элементах ее системы.

"Это общие учебные документы, не содержащие секретной информации. Однако мы очень серьезно относимся ко всем вопросам безопасности и расследуем обстоятельства их выявления", — сказал представитель Королевского флота.

Паб был переполнен, когда файлы с пометкой "официально конфиденциально" были обнаружены на полу кабинки туалета.

Морской источник сообщил PA, что эти документы позволяют подводникам и подрядчикам понять, как взаимодействуют системы. Они не детализируют, как они работают, только то, что они есть.

Они добавили, что файлы содержали только упрощенные проекты бортовых систем, не раскрывая, как они работают.

Что известно о подлодке HMS Anson

HMS Anson является пятой из новых ударных подлодок класса Astute, которые присоединились к Королевскому флоту. Судна способны запускать ракеты Tomahawk и описаны на вебсайте ВМС как "крупнейшие, самые совершенные и мощные ударные подлодки", которые они когда-либо использовали.

Напомним, недавно в социальные сети Twitter и Telegram "слили" засекреченные военные документы США и НАТО. Они детализируют планы по развитию ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

13 апреля Федеральное бюро расследований задержало в Норт-Дигтоне, штат Массачусетс, 21-летнего Джека Тейшейру по подозрению в причастности к утечке секретных данных Министерства обороны США. Он служит в гвардии Военно-воздушных сил США.

Как писали Новини.LIVE, The Washington Post опубликовало собственное расследование по утечке секретных документов из Пентагона.

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