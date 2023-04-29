У Британії знайшли конфіденційні файли про підводний човен Королівського флоту в туалеті бару

HMS Anson, підводний човен класу Astute. Фото: BAE Systems/PA

Королівський флот має намір провести розслідування після того, як офіційні документи про один з підводних човнів "мисливця-вбивці" вартістю 1,3 мільярда фунтів стерлінгів, були знайдені в туалетах пабу.

Про це пише The Guardian.

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Секретні документи про підводний човен

Зазначається, що файли з деталями про підводний човен HMS Anson були залишені на залізниці Фернесса в Камбрії. Документи демонстрували внутрішню роботу атомного підводного човна і використовувалися підводниками, які навчалися ізолювати та скидати тиск в елементах її системи.

"Це загальні навчальні документи, які не містять секретної інформації. Проте ми дуже серйозно ставимося до всіх питань безпеки та розслідуємо обставини їх виявлення", — сказав представник Королівського флоту.

Як пише видання, паб був переповнений, коли файли з позначкою "офіційно конфіденційно" були виявлені на підлозі кабінки туалету.

Морське джерело повідомило PA, що ці документи дозволяють підводникам і підрядникам зрозуміти, як взаємодіють системи. Вони не деталізують, як вони працюють, лише те, що вони існують.

Вони додали, що файли містили лише спрощені проєкти бортових систем, не розкриваючи, як вони працюють.

Що відомо про підводний човен HMS Anson

HMS Anson є п'ятим з нових ударних підводних човнів класу Astute, які приєдналися до Королівського флоту. Судна здатні запускати ракети Tomahawk і описані на вебсайті ВМС як "найбільші, найдосконаліші та найпотужніші ударні підводні човни", які вони коли-небудь використовували.

Нагадаємо, нещодавно у соціальні мережі Twitter і Telegram "злили" засекречені військові документи США та НАТО. Вони деталізують плани з розбудови ЗСУ перед запланованим контрнаступом.

13 квітня Федеральне бюро розслідувань затримало у Норт-Дігтоні, штат Массачусетс, 21-річного Джека Тейшейру за підозрою у причетності до витоку секретних даних Міністерства оборони США. Він служить у гвардії Військово-повітряних сил США.

Як писали Новини.LIVE, The Washington Post опублікувало власне розслідування щодо витоку секретних документів з Пентагону.