Во Франции утихают массовые беспорядки из-за убийства подростка

Полицейский рядом с разрушенными автомобилями во Франции. Фото:REUTERS/Yves Herman

Во Франции прекращаются уличные протесты из-за убийства 17-летнего парня. За минувшую ночь количество арестованных значительно уменьшилось.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Франции, передает Reuters.

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В МВД рассказали, что за ночь во Франции было арестовано 157 человек, что почти в четыре раза меньше, чем накануне.

"За ночь было арестовано 157 человек, по сравнению с более 700 арестами накануне и более 1 300 в пятницу вечером. Трое из 45 тысяч полицейских, задействованных на дежурстве ночью, были ранены", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в общей сложности было повреждено около 350 зданий и 300 автомобилей во время массовых протестов.

Напомним, все началось с того, что в пригороде столицы Франции Нантере 28 июня полицейские застрелили 17-летнего парня франко-алжирского происхождения. Хотя правоохранители заявили, что были вынуждены использовать оружие после того, как несовершеннолетний водитель протаранил их своим автомобилем, свидетели отметили, что автомобиль стоял, а полицейские целились в парня через окно.

Также мы писали, что 30 июня полицейскому, застрелившему подростка, объявили подозрение и отправили за решетку.

Добавим, бабушка убитого подростка, Надя, призвала остановить беспорядки, во время которых разрушались витрины магазинов, школы и автобусы.