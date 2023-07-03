У Франції вщухають масові заворушення через вбивство підлітка

Поліцейський поряд зі зруйнованими автомобілями в Франції. Фото:REUTERS/Yves Herman

У Франції припиняються вуличні протести через вбивство 17-річного хлопця. За минулу ніч кількість заарештованих значно зменшилася.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Франції, передає Reuters.

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У МВС розповіли, що за ніч у Франції було заарештовано 157 людей, що майже вчетверо менше, ніж напередодні.

"За ніч було заарештовано 157 осіб, порівняно з понад 700 арештами напередодні і понад 1 300 у п'ятницю ввечері. Троє з 45 тисяч поліцейських, задіяних на чергуванні вночі, були поранені", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, загалом було пошкоджено близько 350 будівель і 300 автомобілей під час масових протестів.

Нагадаємо, усе розпочалося з того, що у передмісті столиці Франції Нантері 28 червня поліцейські застрелили 17-річного юнака франко-алжирського походження. Хоча правоохоронці заявили, що були змушені використати зброю після того, як неповнолітній водій протаранив їх своєю автівкою, свідки зазначили, що автомобіль стояв, а поліцейські цілилися у хлопця через вікно.

Також ми писали, що 30 червня поліцейському, який застрелив підлітка, оголосили підозру і відправили за ґрати.

Додамо, бабуся вбитого підлітка, Надя, закликала зупинити заворушення, під час яких руйнувалися вітрини магазинів, школи та автобуси.