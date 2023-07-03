Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Франції вщухають масові заворушення через вбивство підлітка arrow

У Франції вщухають масові заворушення через вбивство підлітка

3 липня 2023 12:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Франції вщухають масові заворушення через вбивство підлітка
Поліцейський поряд зі зруйнованими автомобілями в Франції. Фото:REUTERS/Yves Herman
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Франції припиняються вуличні протести через вбивство 17-річного хлопця. За минулу ніч кількість заарештованих значно зменшилася.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Франції, передає Reuters.

Читайте також:

У Франції вщухають протести

У МВС розповіли, що за ніч у Франції було заарештовано 157 людей, що майже вчетверо менше, ніж напередодні.

"За ніч було заарештовано 157 осіб, порівняно з понад 700 арештами напередодні і понад 1 300 у п'ятницю ввечері. Троє з 45 тисяч поліцейських, задіяних на чергуванні вночі, були поранені", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, загалом було пошкоджено близько 350 будівель і 300 автомобілей під час масових протестів.

Нагадаємо, усе розпочалося з того, що у передмісті столиці Франції Нантері 28 червня поліцейські застрелили 17-річного юнака франко-алжирського походження. Хоча правоохоронці заявили, що були змушені використати зброю після того, як неповнолітній водій протаранив їх своєю автівкою, свідки зазначили, що автомобіль стояв, а поліцейські цілилися у хлопця через вікно.

Також ми писали, що 30 червня поліцейському, який застрелив підлітка, оголосили підозру і відправили за ґрати.

Додамо, бабуся вбитого підлітка, Надя, закликала зупинити заворушення, під час яких руйнувалися вітрини магазинів, школи та автобуси.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз