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В Грузии школьники на последнем звонке исполнили украинскую песню

27 мая 2023 18:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Грузии школьники на последнем звонке исполнили украинскую песню
Граждане Грузии. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Тбилиси прошел последний звонок для школьников. Дети исполнили песню "Ой, у лузі..." в поддержку Украины.

Видео с события публикуют в Telegram-каналах.

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Улыбчивые школьники спели украинскую песню в столице Грузии. К тому же дети счастливо пританцовывали.

Напомним, 10 мая проходила акция протеста у здания Министерства иностранных дел Грузии. Протестующие выступили против возобновления авиасообщения между Россией и Грузией.

Также мы писали, что президент Грузии Саломе Зурабишвили во время визита в Вильнюс выразила свою поддержку Украине. Она почтила память жертв российских оккупантов в Украине и заявила, что украинцы борются за свободу и европейское будущее.

Добавим, Европейский суд по правам человека обязал Россию заплатить почти 130 млн евро компенсаций Грузии. РФ должна передать эти средства за нарушения и ущерб, причиненный гражданам вследствие вторжения в 2008 году.

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