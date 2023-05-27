У Грузії школярі на останньому дзвонику виконали українську пісню

Громадяни Грузії. Фото: google.com

У Тбілісі відбувся останній дзвінок для школярів. Діти виконали пісню "Ой, у лузі..." на підтримку України.

Відео з події публікують в Telegram-каналах.

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Усміхнені школярі заспівали українську пісню в столиці Грузії. До того ж діти щасливо пританцьовували.

Нагадаємо, 10 травня, відбувалася акція протесту біля будівлі Міністерства закордонних справ Грузії. Протестувальники виступили проти відновлення авіасполучення між Росією та Грузією.

Також ми писали, що президент Грузії Саломе Зурабішвілі під час візиту до Вільнюса висловила свою підтримку Україні. Вона вшанувала пам'ять жертв російських окупантів в Україні та заявила, що українці борються за свободу та європейське майбутнє.

Додамо, Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію сплатити майже 130 млн євро компенсацій Грузії. РФ повинна передати ці кошти за порушення і збитки, завдані громадянам внаслідок вторгнення в 2008 році.