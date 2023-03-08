В Грузии силовики открыли стрельбу в воздух возле парламента, есть пострадавшие

Протесты в Грузии

В столице Грузии силовики открыли стрельбу в воздух, чтобы оттеснить протестующих. Известно, что есть пострадавшие.

Об этом сообщают местные СМИ.

Разгоны протестующих

В Тбилиси отряды спецназначения начали разгонять собравшихся возле парламента участников акции протеста. Также известно, что против митингующих применяют водометы, слезоточивый газ и перечный спрей. Перед этим стражи порядка предупредили участников звуковым сигналом и призвали их разойтись.

Ситуация у парламента в эти минуты очень напряженная. Демонстранты защищаются от спецназовцев железными заграждениями.

Также протестующие в Тбилиси перевернули авто стражей порядка. Спецназ оттеснил митингующих с проспекта Руставели, залив пространство возле парламента слезоточивым газом.

Напомним, 7 марта парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который также называют законопроектом об "иноагентах" — вроде российского.

Десятки тысяч человек пришли под здание парламента, чтобы выразить протест. Их поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая призвала руководящую партию "Грузинская мечта" отказаться от принятия законопроекта об "иноагентах".

Во время акций протеста в столице Грузии Тбилиси правоохранители разгоняли людей с митингов, используя слезоточивый газ и водометы. Также задержаны 66 человек.