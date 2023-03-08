В Грузии силовики открыли стрельбу в воздух возле парламента, есть пострадавшие
В столице Грузии силовики открыли стрельбу в воздух, чтобы оттеснить протестующих. Известно, что есть пострадавшие.
Об этом сообщают местные СМИ.
-
Шэрон Стоун — 65: малоизвестные факты о голливудской звезде
-
Массированная ракетная атака по Украине: что известно
-
День рождения Тараса Шевченко: как бессмертные стихи Кобзаря стали современными музыкальными хитами
-
"Милан" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" и прошел в 1/4 ЛЧ
-
Враг нанес массированный удар по Харькову - есть попадание в жилой дом
-
Юлиан Нагельсманн назвал причину победы Баварии над ПСЖ в Лиге чемпионов
-
В вузе, где учился Залужный, во всю громкость включили гимн ЧВК "Вагнер"
-
В Германии рассматривают дело россиянки, поддержавшей войну в Украине
-
"Бавария" снова неприятно удивила "ПСЖ" и вышла в 1/4 Лиги чемпионов
-
В Германии обыскали лодку, на которой вероятно перевозили взрывчатку для атаки Nord Stream
Разгоны протестующих
В Тбилиси отряды спецназначения начали разгонять собравшихся возле парламента участников акции протеста. Также известно, что против митингующих применяют водометы, слезоточивый газ и перечный спрей. Перед этим стражи порядка предупредили участников звуковым сигналом и призвали их разойтись.
Ситуация у парламента в эти минуты очень напряженная. Демонстранты защищаются от спецназовцев железными заграждениями.
Также протестующие в Тбилиси перевернули авто стражей порядка. Спецназ оттеснил митингующих с проспекта Руставели, залив пространство возле парламента слезоточивым газом.
Напомним, 7 марта парламент Грузии в первом чтении одобрил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который также называют законопроектом об "иноагентах" — вроде российского.
Десятки тысяч человек пришли под здание парламента, чтобы выразить протест. Их поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая призвала руководящую партию "Грузинская мечта" отказаться от принятия законопроекта об "иноагентах".
Во время акций протеста в столице Грузии Тбилиси правоохранители разгоняли людей с митингов, используя слезоточивый газ и водометы. Также задержаны 66 человек.