У Грузії силовики відкрили стрільбу в повітря біля парламенту, є постраждалі
У столиці Грузії силовики відкрили стрільбу в повітря, щоб відтіснити протестувальників. Відомо, що є постраждалі.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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Розгони протестувальників
У Тбілісі загони спецпризначення почали розганяти учасників акції протесту, які зібралися біля парламенту. Також відомо, що проти мітингувальників застосовують водомети, сльозогінний газ і перцевий спрей. Перед цим правоохоронці попередили учасників звуковим сигналом та закликали їх розійтися.
Ситуація біля парламенту у ці хвилини дуже напружена. Демонстранти захищаються від спецпризначенців залізними загородженнями.
Також протестувальники у Тбілісі перевернули авто правоохоронців. Спецназ відтіснив мітингарів з проспекту Руставелі, заливши простір біля парламенту сльозогінним газом.
Нагадаємо, 7 березня парламент Грузії у першому читанні схвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який також називають законопроєктом про "іноагентів" — на кшталт російського.
Десятки тисяч людей прийшли під будівлю парламенту, щоб висловити протест. Їх підтримала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка закликала керівну партію "Грузинська мрія" відмовитися від ухвалення законопроєкту про "іноагентів".
Під час акцій протесту у столиці Грузії Тбілісі правоохоронці розганяли людей з мітингів, використовуючи сльозогінний газ та водомети. Також затримали 66 осіб.