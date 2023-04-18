В Египте обнаружили древнее кладбище – археологи рассказали, что на нем есть

Найденное в Египте кладбище в возрасте 3200 лет. Фото: See.News

На территории Египта археологи обнаружили кладбище в Саккаре, возраст которого составляет 3200 лет. Как говорят ученые, на кладбище хоронили людей из важного города Мемфис, а именно оно дает понять, как древняя египетская элита хоронила умерших.

Об этом сообщает портал See.News.

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Исследователи выяснили, какой была жизнь людей, похороненных на этом кладбище, до того, как они умерли. Ученые заявили, что в самой большой гробнице на кладбище был похоронен Панахса, наблюдавший за храмом Амона.

Ученые считают, что, вероятно, у него детей не было, но он был женат. На его могиле было нанесено изображение его жены, под которым было написано "певица Амона".

Внешний вид египетских пирамид. Фото: google.com

Гробница Панахси состоит из храма, трех маленьких часовен, находящихся под землей, погребальных камер и дворик с колоннами изнутри. Также ученые отметили, что на территории гробницы есть также четыре часовни-гробницы, которые по размеру меньше.

В одной часовне был похоронен мужчина Юйю, который при жизни делал золотую фольгу для королевской казны. Там изображены родители мужа, а также его жена, дети, внуки и брат.

Археологические раскопки в Египте. Фото: google.com

Также на других изображениях нанесена корова, являющаяся животной формой богини Хатор. Она стоит на борту лодки Секера, который является богом подземного мира и царил над участком погребения в Мемфисе.

На другой часовне можно было увидеть то, в каких отношениях этот человек был со своими близкими. Однако, там имен этих родственников не было. При этом, на двух других часовнях на кладбище вообще никаких слов и изображений не было нанесено.

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