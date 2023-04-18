В Египте обнаружили древнее кладбище – археологи рассказали, что на нем есть

В Египте нашли 3200-летнее кладбище: что говорят археологи
На территории Египта археологи обнаружили кладбище в Саккаре, возраст которого составляет 3200 лет. Как говорят ученые, на кладбище хоронили людей из важного города Мемфис, а именно оно дает понять, как древняя египетская элита хоронила умерших.
Об этом сообщает портал See.News.
Исследователи выяснили, какой была жизнь людей, похороненных на этом кладбище, до того, как они умерли. Ученые заявили, что в самой большой гробнице на кладбище был похоронен Панахса, наблюдавший за храмом Амона.
Ученые считают, что, вероятно, у него детей не было, но он был женат. На его могиле было нанесено изображение его жены, под которым было написано "певица Амона".
Гробница Панахси состоит из храма, трех маленьких часовен, находящихся под землей, погребальных камер и дворик с колоннами изнутри. Также ученые отметили, что на территории гробницы есть также четыре часовни-гробницы, которые по размеру меньше.
В одной часовне был похоронен мужчина Юйю, который при жизни делал золотую фольгу для королевской казны. Там изображены родители мужа, а также его жена, дети, внуки и брат.
Также на других изображениях нанесена корова, являющаяся животной формой богини Хатор. Она стоит на борту лодки Секера, который является богом подземного мира и царил над участком погребения в Мемфисе.
На другой часовне можно было увидеть то, в каких отношениях этот человек был со своими близкими. Однако, там имен этих родственников не было. При этом, на двух других часовнях на кладбище вообще никаких слов и изображений не было нанесено.
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