У Єгипті знайшли давнє кладовище – археологи розповіли, що на ньому є

Знайдене в Єгипті кладовище віком у 3200 років. Фото: See.News

На території Єгипту археологи знайшли кладовище в Саккарі, вік якого становить 3200 років. Як кажуть вчені, на кладовище хоронили людей з важливого міста Мемфіс, а саме воно дає зрозуміти, як давня єгипетська еліта хоронила померлих.

Про це повідомляє портал See.News.

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Дослідники з’ясували, яким було життя людей, що були поховано на цьому кладовищі, до того, як вони померли. Вчені заявили, що у найбільшій гробниці на кладовищі був похоронений Панахса, який наглядав за храмом Амона.

Вчені вважають, що, ймовірно, у нього дітей не було, але він був одружений. На його могилі нанесено було зображення його дружини, під яким було написано "співачка Амона".

Зовнішній вигляд єгипетських пірамід. Фото: google.com

Гробниця Панахсі складається з храму, трьох маленьких каплиць, похоронних камер, що знаходяться під землею, та дворик з колонами зсередини. Також вчені зазначили, що на території гробниці є також чотири каплиці-гробниці, що за розміром є меншими.

В одній каплиці був похоронений чоловік Юйю, який за життя робив золоту фольгу для королівської скарбниці. Там зображені батьки чоловіка, а також його дружина, діти, онуки та брат.

Археологічні розкопки у Єгипті. Фото: google.com

Також на інших зображеннях нанесена корова, що є тваринною формою богині Хатор. Вона стоїть на борту човна Секера, що є богом підземного світу та панував над ділянкою поховання у Мемфісі.

На ще одній каплиці можна було побачити те, у яких стосунках ця людина була зі своїми близькими. Проте, там імен цих родичів не було. При цьому, на двох інших каплицях на кладовищі взагалі ніяких слів та зображень нанесено не було.

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