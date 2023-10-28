В Евросоюзе требуют "срочной паузы" боевых действий в секторе Газа
Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал приостановить боевые действия в секторе Газа. Он подчеркнул, что это делает невозможным поставки гуманитарной помощи.
Об этом Боррель написал в соцсети X.
В ЕС призывают к прекращению боевых действий
По его данным, Агентство ООН для помощи палестинским беженцам сообщает, что жители Газы остаются без света, воды и пищи.
"Погибло слишком много мирных жителей, включая детей. Это противоречит международному гуманитарному праву. Для обеспечения гуманитарного доступа срочно необходима пауза в боевых действиях", — подчеркнул он.
Представитель ЕС подчеркнул, что Евросоюз осуждает все нападения на мирных жителей. В частности, речь идет о невыборочных ракетных обстрелах Израиля.
"ЕС требует немедленно и без условий освободить всех заложников", — призвал он.
Митинги в поддержку палестинцев
Израиль перешел на новый этап войны. В настоящее время армия страны расширила свою наземную операцию в секторе Газа.
Тем временем в Турции проходит миллионная демонстрация в поддержку Палестины. На нее вертолетом прибыл президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Добавим, что сотни тысяч демонстрантов вышли на митинг в городах Европы, Ближнего Востока и Азии, чтобы поддержать палестинцев.
Читайте Новини.LIVE!