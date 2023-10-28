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В Евросоюзе требуют "срочной паузы" боевых действий в секторе Газа

28 октября 2023 21:33
- Екатерина Коновалец
В Евросоюзе требуют "срочной паузы" боевых действий в секторе Газа
Атака ХАМАС на Израиль. Фото: Reuters
- Екатерина Коновалец

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал приостановить боевые действия в секторе Газа. Он подчеркнул, что это делает невозможным поставки гуманитарной помощи.

Об этом Боррель написал в соцсети X.

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В ЕС призывают к прекращению боевых действий

По его данным, Агентство ООН для помощи палестинским беженцам сообщает, что жители Газы остаются без света, воды и пищи.

"Погибло слишком много мирных жителей, включая детей. Это противоречит международному гуманитарному праву. Для обеспечения гуманитарного доступа срочно необходима пауза в боевых действиях", — подчеркнул он.

Представитель ЕС подчеркнул, что Евросоюз осуждает все нападения на мирных жителей. В частности, речь идет о невыборочных ракетных обстрелах Израиля.

"ЕС требует немедленно и без условий освободить всех заложников", — призвал он.

Митинги в поддержку палестинцев

Израиль перешел на новый этап войны. В настоящее время армия страны расширила свою наземную операцию в секторе Газа.

Тем временем в Турции проходит миллионная демонстрация в поддержку Палестины. На нее вертолетом прибыл президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Добавим, что сотни тысяч демонстрантов вышли на митинг в городах Европы, Ближнего Востока и Азии, чтобы поддержать палестинцев.

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