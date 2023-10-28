У Євросоюзі вимагають "термінової паузи" бойових дій у Секторі Гази

Атака ХАМАСу на Ізраїль. Фото: Reuters

Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель закликав призупинити бойові дії в секторі Газа. Він наголосив, що це унеможливлює постачання гуманітарної допомоги.

Про це Боррель він написав у соцмережі X.

Читайте також:

Боррель закликав припинити бойові дії у Газі

У ЄС закликають до припинення бойових дій

За його даними, Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям повідомляє, про те, що жителі Гази залишаються без світла, води та їжі.

"Загинуло занадто багато мирних жителів, включно з дітьми. Це суперечить міжнародному гуманітарному праву. Для забезпечення гуманітарного доступу терміново необхідна пауза в бойових діях", — підкреслив він.

Представник ЄС наголосив, що Євросоюз засуджує всі напади на мирних жителів. Зокрема, йдеться про невибіркові ракетні обстріли Ізраїлю.

"ЄС вимагає негайно та без умов звільнити всіх заручників", — закликав він.

Мітинги на підтримку палестинців

Зазначимо, що Ізраїль перейшов на новий етап війни. Наразі армія країни розширила свою наземну операцію в секторі Гази.

Тим часом у Туреччині відбувається мільйонна демонстрація на підтримку Палестини. На неї гелікоптером прибув президент країни Реджеп Тайїп Ердоган.

Додамо, що сотні тисяч демонстрантів вийшли на мітинг у містах Європи, Близького Сходу та Азії, щоб підтримати палестинців.