Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Євросоюзі вимагають "термінової паузи" бойових дій у Секторі Гази arrow

У Євросоюзі вимагають "термінової паузи" бойових дій у Секторі Гази

28 жовтня 2023 21:33
- Катерина Коновалець
У Євросоюзі вимагають "термінової паузи" бойових дій у Секторі Гази
Атака ХАМАСу на Ізраїль. Фото: Reuters
- Катерина Коновалець

Високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель закликав призупинити бойові дії в секторі Газа. Він наголосив, що це унеможливлює постачання гуманітарної допомоги.

Про це Боррель він написав у соцмережі X.

Читайте також:
Боррель закликав припинити бойові дії у Газі

У ЄС закликають до припинення бойових дій

За його даними, Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям повідомляє, про те, що жителі Гази залишаються без світла, води та їжі.

"Загинуло занадто багато мирних жителів, включно з дітьми. Це суперечить міжнародному гуманітарному праву. Для забезпечення гуманітарного доступу терміново необхідна пауза в бойових діях", — підкреслив він.

Представник ЄС наголосив, що Євросоюз засуджує всі напади на мирних жителів. Зокрема, йдеться про невибіркові ракетні обстріли Ізраїлю.

"ЄС вимагає негайно та без умов звільнити всіх заручників", — закликав він.

Мітинги на підтримку палестинців

Зазначимо, що Ізраїль перейшов на новий етап війни. Наразі армія країни розширила свою наземну операцію в секторі Гази.

Тим часом у Туреччині відбувається мільйонна демонстрація на підтримку Палестини. На неї гелікоптером прибув президент країни Реджеп Тайїп Ердоган.

Додамо, що сотні тисяч демонстрантів вийшли на мітинг у містах Європи, Близького Сходу та Азії, щоб підтримати палестинців. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі