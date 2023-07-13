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В Латвии оштрафовали мужчину, который поддерживал Россию

13 июля 2023 10:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Латвии оштрафовали мужчину, который поддерживал Россию
Посольство России в Латвии. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Латвии оштрафовали местного жителя за поддержку Российской Федерации. Ему пришлось заплатить 15 500 евро.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура Латвии, передает "Радио Свобода".

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"В ходе расследования установлено, что гражданин Латвии в период с 2017 по ноябрь 2022 года оказывал интеллектуальную и физическую поддержку России по личным мотивам и по корыстным соображениям", — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре Латвии не разглашают фамилию мужчины и подробности дела. В пресс-релизе сообщили, что мужчина знал, что одна из задач России — укрепление и расширение своего влияния в странах Балтии и других странах ЕС. Оно направлено против независимости, суверенитета и национальной безопасности.

Местный житель признал свою вину. Он сделал выводы и оценил недопустимость и последствия своих действий.

Прокурор оштрафовал мужчину на 15 500 евро с учетом того, что он почти четыре месяца находился под арестом в период следствия.

Напомним, МИД Латвии с 4 июля возобновил выдачу виз гражданам России. Однако получить документы могут не все, это может сделать только определенная категория людей.

Также мы писали, что российский пропагандист Владимир Соловьев отошел от шока после атаки неизвестных дронов на Рублевку и теперь собирается "денацифицировать" Эстонию, Латвию и Литву.

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