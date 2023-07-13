В Латвии оштрафовали мужчину, который поддерживал Россию

Посольство России в Латвии. Фото: росСМИ

В Латвии оштрафовали местного жителя за поддержку Российской Федерации. Ему пришлось заплатить 15 500 евро.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура Латвии, передает "Радио Свобода".

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Штраф за поддержку РФ

"В ходе расследования установлено, что гражданин Латвии в период с 2017 по ноябрь 2022 года оказывал интеллектуальную и физическую поддержку России по личным мотивам и по корыстным соображениям", — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре Латвии не разглашают фамилию мужчины и подробности дела. В пресс-релизе сообщили, что мужчина знал, что одна из задач России — укрепление и расширение своего влияния в странах Балтии и других странах ЕС. Оно направлено против независимости, суверенитета и национальной безопасности.

Местный житель признал свою вину. Он сделал выводы и оценил недопустимость и последствия своих действий.

Прокурор оштрафовал мужчину на 15 500 евро с учетом того, что он почти четыре месяца находился под арестом в период следствия.

Напомним, МИД Латвии с 4 июля возобновил выдачу виз гражданам России. Однако получить документы могут не все, это может сделать только определенная категория людей.

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