У Латвії оштрафували чоловіка, який підтримував Росію

Посольство Росії у Латвії. Фото: росЗМІ

У Латвії оштрафували місцевого жителя за підтримку Російської Федерації. Йому довелося заплатити 15 500 євро.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура Латвії, передає "Радіо Свобода".

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Штраф за підтримку РФ

"У ході розслідування встановлено, що громадянин Латвії в період з 2017-го по листопад 2022 року надавав інтелектуальну та фізичну підтримку Росії з особистих мотивів та з корисливих міркувань", — йдеться в повідомленні.

У Генпрокуратурі Латвії не розголошують прізвище чоловіка та подробиці справи. У пресрелізі повідомили, що чоловік знав, що одним із завдань Росії є зміцнення та розширення свого впливу в країнах Балтії та інших країнах ЄС. Воно спрямоване проти незалежності, суверенітету та національної безпеки.

Місцевий житель визнав свою провину. Він зробив висновки та оцінив неприпустимість та наслідки своїх дій.

Прокурор оштрафував чоловіка на 15 500 євро з урахування того, що він майже чотири місяці перебував під арештом у період слідства.

Нагадаємо, МЗС Латвії з 4 липня відновило видачу віз громадянам Росії. Проте отримати документи можуть не всі, це може зробити лише певна категорія людей.

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