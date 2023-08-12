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В сети показали обломки самолета, который сегодня упал в России

12 августа 2023 22:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети показали обломки самолета, который сегодня упал в России
Обломки российского самолета. Фото: соцсети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В сети показали российский самолет Су-30, который сегодня, 12 августа, упал в Калининградской области.

Фото и видео распространились в Telegram-каналах.

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Обломки российского самолета

На видео можно увидеть дым после падения Су-30. Местные обсуждают, что экипаж не спасся.

В сеть также опубликовали фотографию, на которой видны обломки российского самолета.

Напомним, сегодня, 12 августа, в РФ разбился истребитель Су-30. В результате авиакатастрофы погиб весь экипаж.

Также мы писали, что в сети появился момент падения самолета. На видео можно увидеть, как истребитель летит с большой скоростью, постепенно приземляясь к земле.

Добавим, в Россию вернулось "августовское проклятие". В прошлые годы последний месяц лета в РФ встречался с тревогой. Местные все чаще стали говорить о "проклятии", чтобы объяснить большое количество смертельных аварий, терактов или обострений войны.

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