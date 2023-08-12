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У мережі показали уламки літака, який сьогодні впав у Росії

12 серпня 2023 22:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У мережі показали уламки літака, який сьогодні впав у Росії
Уламки російського літака. Фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У мережі показали російський літак Су-30, який сьогодні, 12 серпня, впав у Калінінградській області.

Фото та відео поширили у Telegram-каналах.

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Уламки російського літака

На відео можна побачити дим після падіння Су-30. Місцеві обговорюють, що екіпаж не врятувався.

У мережі також опублікували світлину, на якій видно уламки російського літака.

Нагадаємо, сьогодні, 12 серпня, у РФ розбився винищувач Су-30. Внаслідок авіакатастрофи загинув увесь екіпаж. 

Також ми писали, що у мережі з'явився момент падіння літака. На відео можна побачити, як винищувач летить з великою швидкістю, поступово приземляючись. 

Додамо, до Росії повернулося "серпневе прокляття". У минулі роки останній місяць літа в РФ зустрічався з тривогою. Місцеві все частіше почали говорити про "прокляття", щоб пояснити велику кількість смертельних аварій, терактів або загострень війни.

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