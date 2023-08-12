У мережі показали уламки літака, який сьогодні впав у Росії
У мережі показали російський літак Су-30, який сьогодні, 12 серпня, впав у Калінінградській області.
Фото та відео поширили у Telegram-каналах.
Уламки російського літака
На відео можна побачити дим після падіння Су-30. Місцеві обговорюють, що екіпаж не врятувався.
У мережі також опублікували світлину, на якій видно уламки російського літака.
Нагадаємо, сьогодні, 12 серпня, у РФ розбився винищувач Су-30. Внаслідок авіакатастрофи загинув увесь екіпаж.
Також ми писали, що у мережі з'явився момент падіння літака. На відео можна побачити, як винищувач летить з великою швидкістю, поступово приземляючись.
Додамо, до Росії повернулося "серпневе прокляття". У минулі роки останній місяць літа в РФ зустрічався з тривогою. Місцеві все частіше почали говорити про "прокляття", щоб пояснити велику кількість смертельних аварій, терактів або загострень війни.