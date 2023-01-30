Взрывы в Иране: МИД россии выступил с заявлением

В москве отреагировали на взрывы в Иране и упрекнули "тех, кто злорадствует"
Министерство иностранных дел россии заявило, что москва "решительно осуждает" атаку беспилотников на военный объект в Иране, который снабжает режим путина беспилотниками для ударов по Украине. В ведомстве отмечают, что атака может привести к эскалации напряженности в регионе.
Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства россии.
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Заявление россии
"Решительно осуждаем любые провокационные акции, потенциально способные спровоцировать неконтролируемую эскалацию напряженности в и так далеко не спокойном регионе. Подобные деструктивные действия могут иметь непредсказуемые последствия для мира и стабильности на Ближнем Востоке", — отмечается в сообщении.
В МИД россии подчеркивают, что "это должны понимать, как организаторы дерзкой вылазки и их покровители, так и те, кто злорадствует по этому поводу, тщетно надеясь на ослабление Ирана".
Дроновая атака на заводы в Иране
На крупных предприятиях в разных районах Ирана в ночь на 29 января начались не менее четырех сильных пожаров, сопровождавшихся взрывами. Арабские СМИ заявили о начале военной операции Израиля в Иране.
Взрывы были подтверждены на четырех объектах:
- на оборонном предприятии в городе Исфахан;
- в городе Хой провинции Западный Азербайджан;
- на нефтехимическом заводе в городе Азершехр, Восточный Азербайджан;
- в Кередж, провинция Альборз.
Министерство обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран в воскресенье отреагировало на ночную атаку дронов. Ведомство сообщило о "неудавшейся атаке" беспилотников на один из производственных комплексов ведомства в городе Исфахан.
Также появилась информация, что в воскресенье, 29 января, вечером в Иране прогремели взрывы в штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции.
Кто устроил атаку?
После взрывов появилась информация, что Израиль проводит операцию в Иране. Газета The Wall Street Journal написала, что Израиль нанес с беспилотника удар по оборонному комплексу в Иране, поскольку Тель-Авив и США стремятся сдержать ядерные и военные амбиции Тегерана.
"Этот удар Израиля произошел в тот момент, когда израильские и американские официальные лица обсуждают новые способы борьбы с дестабилизационными операциями Ирана, в частности, углублением военного сотрудничества с россией", — пишет WSJ.
В то же время, официальные лица Израиля отрицают причастность к атаке на объекты в Иране.
Напомним, ранее сообщалось, что США и Израиль начали масштабные военные учения. Скорее всего, они направлены на противостояние Ирану.
Также ранее в ISW заявили, что российские власти продолжают налаживать сотрудничество с Исламской Республикой Иран. Такой шаг выгоден как москве, так и Тегерану, обе страны-изгои пытаются обойти таким образом мировые санкции.