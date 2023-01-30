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У москві відреагували на вибухи в Ірані та дорікнули "тим, хто зловтішається"

30 січня 2023 12:12
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Вибухи в Ірані: МЗС росії виступило з заявою
МЗС росії прокоментувало атаку дронів в Ірані
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Міністерство закордонних справ росії заявило, що москва "рішуче засуджує" атаку безпілотників на військовий об'єкт в Ірані, який постачає режим путіна безпілотниками для ударів по Україні. У відомстві наголошують, що атака може призвести до ескалації напруженості у регіоні. 

Про це йдеться у заяві дипломатичного відомства рф. 

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Заява росії

"Рішуче засуджуємо будь-які провокаційні акції, потенційно здатні спровокувати неконтрольовану ескалацію напруженості в і так далеко не спокійному регіоні. Подібні деструктивні дії можуть мати непередбачувані наслідки для миру та стабільності на Близькому Сході", — зазначається у повідомленні. 

У МЗС рф наголошують, що "це повинні розуміти, як організатори зухвалої вилазки та їхні покровителі, так і ті, хто зловтішається з цього приводу, марно сподіваючись на ослаблення Ірану".

Дронова атака на заводи в Ірані

На великих підприємствах у різних районах Ірану у ніч на 29 січня почались щонайменше чотири сильні пожежі, які супроводжувалися вибухами. Арабські ЗМІ заявили про початок військової операції Ізраїлю в Ірані.

Вибухи були підтверджені на чотирьох об'єктах:

  • на оборонному підприємстві у місті Ісфахан;
  • у місті Хой провінції Західний Азербайджан;
  • на нафтохімічному заводі у місті Азершехр, Східний Азербайджан;
  • у місті Кередж, провінція Альборз.

Міністерство оборони і підтримки Збройних сил Ісламської Республіки Іран у неділю відреагувало на нічну атаку дронів. Відомство повідомило про "невдалу атаку" безпілотників на один із виробничих комплексів відомства в місті Ісфахан.

Також з'явилася інформація, що у неділю, 29 січня, ввечері в Ірані пролунали вибухи в штаб-квартирі Корпусу вартових ісламської революції. 

Хто влаштував атаку?

Після вибухів з'явилася інформація, що це Ізраїль проводить операцію в Ірані. Газета The Wall Street Journal написала, що Ізраїль завдав з безпілотника удару по оборонному комплексу в Ірані, оскільки Тель-Авів та США прагнуть стримати ядерні та військові амбіції Тегерана. 

"Цей удар Ізраїлю стався в той момент, коли ізраїльські та американські офіційні особи обговорюють нові способи боротьби з дестабілізаційними операціями Ірану, зокрема поглибленням військової співпраці з росією", — пише WSJ.

Водночас офіційні особи Ізраїлю заперечують причетність до атаки на об'єкти в Ірані. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США та Ізраїль розпочали масштабні військові навчання. Найімовірніше, вони спрямовані на протистояння Ірану.

Також раніше у ISW заявили, що російська влада продовжує налагоджувати співпрацю із Ісламською Республікою Іран. Такий крок вигідний як москві, так і Тегерану, обидві країни-ізгої намагаються обійти таким чином світові санкції.

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