В NYT выдвинули еще одну версию авиакатастрофы самолета Пригожина

Самолет руководителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина. Фото: Jetphotos

Чиновники США и других западных стран считают, что взрыв на борту самолета главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина стал причиной авиакатастрофы. Все пассажиры и экипаж воздушного судна погибли.

Об этом пишет The New York Times.

Читайте также:

Реакция Путина

Несмотря на то, что официально не было подтверждения того, что Пригожин все же погиб, российский президент Владимир Путин неясно прокомментировал его смерть, говоря о главе "Вагнера" в прошлом.

"Он совершил несколько серьезных ошибок в жизни, но он также достиг необходимых результатов", — отметил российский диктатор.

Другая версия авиакатастрофы

Американские чиновники считают, что самолет, в котором находилось руководство преступной организации "Вагнер", возможно, сбила ракета с территории РФ. Авиакатастрофа произошла вечером, 23 августа.

Напомним, Путин впервые прокомментировал катастрофу самолета в Тверской области, среди пассажиров которого находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его соратник Дмитрий Уткин. Президент РФ выразил соболезнования семьям погибших.