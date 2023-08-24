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В NYT выдвинули еще одну версию авиакатастрофы самолета Пригожина

24 августа 2023 22:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В NYT выдвинули еще одну версию авиакатастрофы самолета Пригожина
Самолет руководителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина. Фото: Jetphotos
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Чиновники США и других западных стран считают, что взрыв на борту самолета главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина стал причиной авиакатастрофы. Все пассажиры и экипаж воздушного судна погибли.

Об этом пишет The New York Times.

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Реакция Путина

Несмотря на то, что официально не было подтверждения того, что Пригожин все же погиб, российский президент Владимир Путин неясно прокомментировал его смерть, говоря о главе "Вагнера" в прошлом.

"Он совершил несколько серьезных ошибок в жизни, но он также достиг необходимых результатов", — отметил российский диктатор.

Другая версия авиакатастрофы

Американские чиновники считают, что самолет, в котором находилось руководство преступной организации "Вагнер", возможно, сбила ракета с территории РФ. Авиакатастрофа произошла вечером, 23 августа.

Напомним, Путин впервые прокомментировал катастрофу самолета в Тверской области, среди пассажиров которого находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его соратник Дмитрий Уткин. Президент РФ выразил соболезнования семьям погибших.

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