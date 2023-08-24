В NYT выдвинули еще одну версию авиакатастрофы самолета Пригожина
Чиновники США и других западных стран считают, что взрыв на борту самолета главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина стал причиной авиакатастрофы. Все пассажиры и экипаж воздушного судна погибли.
Об этом пишет The New York Times.
Реакция Путина
Несмотря на то, что официально не было подтверждения того, что Пригожин все же погиб, российский президент Владимир Путин неясно прокомментировал его смерть, говоря о главе "Вагнера" в прошлом.
"Он совершил несколько серьезных ошибок в жизни, но он также достиг необходимых результатов", — отметил российский диктатор.
Другая версия авиакатастрофы
Американские чиновники считают, что самолет, в котором находилось руководство преступной организации "Вагнер", возможно, сбила ракета с территории РФ. Авиакатастрофа произошла вечером, 23 августа.
Напомним, Путин впервые прокомментировал катастрофу самолета в Тверской области, среди пассажиров которого находился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его соратник Дмитрий Уткин. Президент РФ выразил соболезнования семьям погибших.