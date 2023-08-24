У NYT висунули ще одну версію авіакатастрофи літака Пригожина

Літак очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Фото: Jetphotos

Посадовці США та інших західних країн вважають, що вибух на борту літака ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина, став причиною авіакатастрофи. Зазначимо, що всі пасажири та екіпаж повітряного судна загинули.

Про це пише The New York Times.

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Реакція Путіна

Попри те, що офіційно не було підтвердження того, що Пригожин все ж загинув, російський президент Володимир Путін незрозуміло прокоментував його смерть, говорячи про очільника "Вагнера" у минулому часі.

"Він зробив кілька серйозних помилок у житті, але він також досяг необхідних результатів", — зазначив російський диктатор.

Інша версія авіакатастрофи

Американські посадовці вважають, що літак, в якому було керівництво злочинної організації "Вагнер", можливо, збила ракета з території РФ. Авіакатастрофа сталася ввечері, 23 серпня.

Нагадаємо, Путін вперше прокоментував катастрофу літака у Тверській області, серед пасажирів якого були ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та його соратник Дмитро Уткін. Президент РФ висловив співчуття сім'ям загиблих.