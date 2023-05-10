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В Подмосковье молодежь пыталась поджечь воинскую часть

10 мая 2023 12:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Подмосковье молодежь пыталась поджечь воинскую часть
Мобилизированные граждане РФ. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Подмосковье правоохранители задержали пятерых парней, которые планировали поджечь воинскую часть в городе Балашиха. Самому младшему "диверсанту" 15 лет.

Об этом сообщает Baza.

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По информации СМИ, задержанные молодые люди неоднократно проводили разведку местности и готовили план путей ухода. Они пытались сделать подкоп на территории части и устроить пожар.

Всем задержанным от 15 до 20 лет. Парни жители Подмосковья и Москвы.

"По версии следствия, группу подрывников сформировали 19-летний Антон Хрипко и 20-летний Сергей Корхов. Сейчас молодых людей подозревают по статье о создании террористического сообщества — она предусматривает от 15 до 20 лет заключения. При этом на Хрипка также возбудили дело о подготовку к теракту", — говорится в сообщении.

Еще трое задержанных — 20-летние Иван Силин и Илья Коркач, а также 15-летний подросток. Его имя не назвали. Они обвиняются в участии в террористическом сообществе. Молодежи грозит от 10 до 15 лет заключения.

Напомним, в российских регионах, расположенных недалеко от границы с Украиной, снова заметили беспилотники. В результате атаки дронов на военный полигон в Воронежской области пострадали полтора десятка военных.

Также мы писали, что российская спецслужба ФСБ задержала трех человек, якобы готовивших диверсию на Южно-Уральской железной дороге. СМИ пишут, что эти диверсанты связаны с Украиной.

Добавим, 7 мая в Москве произошел очередной масштабный пожар. Инцидент случился на строительстве в ЖК "Новое Очаково".

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