В Подмосковье молодежь пыталась поджечь воинскую часть

Мобилизированные граждане РФ. Фото: росСМИ

В Подмосковье правоохранители задержали пятерых парней, которые планировали поджечь воинскую часть в городе Балашиха. Самому младшему "диверсанту" 15 лет.

Об этом сообщает Baza.

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По информации СМИ, задержанные молодые люди неоднократно проводили разведку местности и готовили план путей ухода. Они пытались сделать подкоп на территории части и устроить пожар.

Всем задержанным от 15 до 20 лет. Парни жители Подмосковья и Москвы.

"По версии следствия, группу подрывников сформировали 19-летний Антон Хрипко и 20-летний Сергей Корхов. Сейчас молодых людей подозревают по статье о создании террористического сообщества — она предусматривает от 15 до 20 лет заключения. При этом на Хрипка также возбудили дело о подготовку к теракту", — говорится в сообщении.

Еще трое задержанных — 20-летние Иван Силин и Илья Коркач, а также 15-летний подросток. Его имя не назвали. Они обвиняются в участии в террористическом сообществе. Молодежи грозит от 10 до 15 лет заключения.

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