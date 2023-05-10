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У Підмосков'ї молодь намагалася підпалити військову частину

10 травня 2023 12:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Підмосков'ї молодь намагалася підпалити військову частину
Мобілізовані громадяни РФ. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Підмосков'ї правоохоронці затримали п'ятьох хлопців, які планували підпалити військову частину в міста Балашиха. Наймолодшому "диверсанту" 15 років.

Про це повідомляє Baza.

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За інформацією ЗМІ, затримані молодики неодноразово проводили розвідку місцевості та готували план шляхів відходу. Вони намагалися зробити підкоп на території частини та влаштувати пожежу.

Всім затриманим від 15 до 20 років. Хлопці жителі Підмосков'я та Москви.

"За версією слідства, групу підривників сформували 19-річний Антон Хрипко та 20-річний Сергій Корхов. Зараз молодих людей підозрюють за статтею про створення терористичної спільноти — вона передбачає від 15 до 20 років ув'язнення. При цьому на Хрипка також порушили справу про підготовку до теракту", — йдеться у повідомленні.

Ще троє затриманих — 20-річні Іван Силін та Ілля Коркач, а також 15-річний підліток. Його ім'я не назвали. Вони звинувачуються в участі у терористичній спільноті. Молодикам загрожує від 10 до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, у російських регіонах, розташованих неподалік від кордону з Україною, знову помітили безпілотники. Внаслідок атаки дронів на військовий полігон у Воронезькій області постраждало півтора десятка військових.

Також ми писали, що російська спецслужба ФСБ затримала трьох людей, які нібито готували диверсію на Південно-Уральській залізниці. ЗМІ пишуть, що ці "диверсанти" пов’язані з Україною.

Додамо, 7 травня у Москві сталася чергова масштабна пожежа. Інцидент відбувся на будівництві в ЖК "Нове Очаково".

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