В Приднестровье увеличится количество "миротворцев" из-за "ухудшения рисков безопасности", — СМИ

Военный русский миротворческий батальон в Приднестровье. Фото: Минобороны РФ

Так называемые власти Приднестровья "просят" Россию увеличить количество миротворцев "из-за ухудшения рисков безопасности" в регионе. "Глава" представительства Приднестровья в России Леонид Манаков заявил, что количество миротворцев можно увеличить за счет проживающих в приднестровском регионе россиян.

Об этом сообщает NewsMaker.

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Манаков отмечает, что в настоящее время в зоне безопасности находятся не более 450 человек.

"При этом их штатная численность, установленная документами комиссии, равна 3100 человек. Такая опция есть, и она оправдана с точки зрения ухудшения рисков безопасности, в том числе террористической угрозы, и при этом юридически обоснована документами, принятыми в рамках деятельности ОКК", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что Молдова поддержала решение ЕС об ограничении импорта продовольствия из Украины. Вице-премьер-министр Молдовы Владимир Болеа сообщил о намерении присоединиться к решению ЕС об установлении временного мероприятия по импорту пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника происхождением из Украины с обеспечением транзита через страну.

Также президент Республики Молдова Мая Санду заявила, что Россия в случае успешного захвата Украины не остановилась бы на ее границах. В частности РФ может ввести войска на территорию Молдовы.

Отметим, что более 40 лидеров ЕС посетят саммит Европейского политического сообщества в Кишиневе.