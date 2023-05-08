У Придністровʼї збільшиться кількість "миротворців" через "погіршення ризиків безпеки", — ЗМІ

Військовий російського миротворчого батальйону в Придністровʼї. Фото: Міноборони РФ

Так звана влада Придністровʼя "просить" Росію збільшити кількість миротворців "через погіршення ризиків безпеки" у регіоні. "Глава" представництва Придністров'я в Росії Леонід Манаков заявив, що кількість миротворців можна збільшити за рахунок росіян, які проживають у придністровському регіоні.

Про це повідомляє NewsMaker.

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Манаков зазначає, що зараз у зоні безпеки перебувають не більше 450 осіб.

"При цьому їхня штатна чисельність, встановлена документами комісії, дорівнює 3100 осіб. Така опція є, і вона виправдана з погляду погіршення ризиків безпеки, зокрема терористичної загрози, і при цьому юридично обґрунтована документами, ухваленими в рамках діяльності ОКК", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Молдова підтримала рішення ЄС про обмеження на імпорт продовольства з України. Віцепрем'єр-міністр Молдови Володимир Болеа повідомив про намір приєднатися до рішення ЄС про встановлення тимчасового заходу щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику походженням з України із забезпеченням транзиту через країну.

Також президентка Республіки Молдова Мая Санду заявила, що Росія в разі успішного захоплення України не зупинилася б на її кордонах. Зокрема, РФ може ввести війська на територію Молдови.

Зазначимо, що понад 40 лідерів ЄС відвідають саміт Європейського політичного співтовариства у Кишиневі.