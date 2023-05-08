Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Придністровʼї збільшиться кількість "миротворців" через "погіршення ризиків безпеки", — ЗМІ arrow

У Придністровʼї збільшиться кількість "миротворців" через "погіршення ризиків безпеки", — ЗМІ

8 травня 2023 11:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Придністровʼї збільшиться кількість "миротворців" через "погіршення ризиків безпеки", — ЗМІ
Військовий російського миротворчого батальйону в Придністровʼї. Фото: Міноборони РФ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Так звана влада Придністровʼя "просить" Росію збільшити кількість миротворців "через погіршення ризиків безпеки" у регіоні. "Глава" представництва Придністров'я в Росії Леонід Манаков заявив, що кількість миротворців можна збільшити за рахунок росіян, які проживають у придністровському регіоні.

Про це повідомляє NewsMaker.

Читайте також:

Деталі

Манаков зазначає, що зараз у зоні безпеки перебувають не більше 450 осіб.

"При цьому їхня штатна чисельність, встановлена документами комісії, дорівнює 3100 осіб. Така опція є, і вона виправдана з погляду погіршення ризиків безпеки, зокрема терористичної загрози, і при цьому юридично обґрунтована документами, ухваленими в рамках діяльності ОКК", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Молдова підтримала рішення ЄС про обмеження на імпорт продовольства з України. Віцепрем'єр-міністр Молдови Володимир Болеа повідомив про намір приєднатися до рішення ЄС про встановлення тимчасового заходу щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику походженням з України із забезпеченням транзиту через країну.

Також президентка Республіки Молдова Мая Санду заявила, що Росія в разі успішного захоплення України не зупинилася б на її кордонах. Зокрема, РФ може ввести війська на територію Молдови.

Зазначимо, що понад 40 лідерів ЄС відвідають саміт Європейського політичного співтовариства у Кишиневі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB