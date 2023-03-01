Размечтались: генпрокуратура рф хочет ввести уголовную ответственность за русофобию в странах Запада

Каким образом кремль собирается ловить западных русофобов — пока что неизвестно

Российская генпрокуратура намерена ужесточить ответственность "за проявление русофобии в западных странах". Об этом сообщает российское новостное агенство ТАСС.

"Мы можем привлечь к ответственности, но учитывая, что это приняло распространенное и весьма нелицеприятное явление в странах Запада, мы считаем, что нужно усилить ответственность", — заявил начальник управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности генпрокуратуры рф Юрий Хохлов.

Также он указал, что в законодательстве рф существуют уголовные статьи за "экстремизм" и "дискриминацию".

"За совершение данных преступлений за рубежом подлежат привлечению к ответственности как россияне, так и иностранные граждане, это в случаях, если преступления направлены против россии или гражданина рф", — сказал Хохлов.

Тем не менее, каким образом российские власти собираются ловить и сажать иностранных граждан за "русофобию" на территории других стран, в генпрокуратуре рф не объяснили.

Напомним, ранее пензенский губернатор Олег Мельниченко запретил президенту США Джо Байдену посещать Пензу и Пензенскую область. "Нам в Пензе такие люди не нужны!" — заявил градоначальник.

Также в конце февраля стало известно, что Московский городской суд закрыл уголовное дело в отношении неонациста Максима Марцинкевича, известного как "Тесак".