Розмріялися: генпрокуратура рф хоче запровадити кримінальну відповідальність за русофобію в країнах Заходу

У росії хочуть запровадити кримінальну відповідальність за "русофобію у країнах Заходу"
Російська генпрокуратура має намір посилити відповідальність за прояви русофобії в західних країнах. Про це повідомляє російська агенція ТАРС.
"Ми можемо притягнути до відповідальності, але враховуючи, що це прийняло поширене і досить безстороннє явище в країнах Заходу, ми вважаємо, що потрібно посилити відповідальність", — заявив начальник управління з нагляду за виконанням законів про федеральну безпеку генпрокуратури рф Юрій Хохлов.
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Також він зазначив, що в законодавстві росії існують кримінальні статті за "екстремізм" і "дискримінацію".
"За скоєння цих злочинів за кордоном підлягають притягненню до відповідальності як росіяни, так і іноземні громадяни, це у випадках, якщо злочини спрямовані проти росії чи громадянина рф", — сказав Хохлов.
Тим не менш, яким чином російська влада збирається ловити і саджати іноземних громадян за "русофобію" на території інших країн, у генпрокуратурі рф не пояснили.
Нагадаємо, раніше пензенський губернатор Олег Мельниченко заборонив президенту США Джо Байдену відвідувати Пензу та Пензенську область. "Нам у Пензі такі люди не потрібні!" — заявив градоначальник.
Також наприкінці лютого стало відомо, що Московський міський суд закрив кримінальну справу проти неонациста Максима Марцинкевича, відомого як "Тесак".