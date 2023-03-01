Розмріялися: генпрокуратура рф хоче запровадити кримінальну відповідальність за русофобію в країнах Заходу

Яким чином кремль збирається ловити західних русофобів — поки що невідомо

Російська генпрокуратура має намір посилити відповідальність за прояви русофобії в західних країнах. Про це повідомляє російська агенція ТАРС.

"Ми можемо притягнути до відповідальності, але враховуючи, що це прийняло поширене і досить безстороннє явище в країнах Заходу, ми вважаємо, що потрібно посилити відповідальність", — заявив начальник управління з нагляду за виконанням законів про федеральну безпеку генпрокуратури рф Юрій Хохлов.

Також він зазначив, що в законодавстві росії існують кримінальні статті за "екстремізм" і "дискримінацію".

"За скоєння цих злочинів за кордоном підлягають притягненню до відповідальності як росіяни, так і іноземні громадяни, це у випадках, якщо злочини спрямовані проти росії чи громадянина рф", — сказав Хохлов.

Тим не менш, яким чином російська влада збирається ловити і саджати іноземних громадян за "русофобію" на території інших країн, у генпрокуратурі рф не пояснили.

Нагадаємо, раніше пензенський губернатор Олег Мельниченко заборонив президенту США Джо Байдену відвідувати Пензу та Пензенську область. "Нам у Пензі такі люди не потрібні!" — заявив градоначальник.

Також наприкінці лютого стало відомо, що Московський міський суд закрив кримінальну справу проти неонациста Максима Марцинкевича, відомого як "Тесак".