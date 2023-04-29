В России полиция проверяет газету "Комсомольская правда" из-за нацизма и ЛГБТ пропаганды

Российская газета "Комсомольская правда". Фото: росСМИ

В Российской Федерации полиция проверяет газету "Комсомольская правда". Правоохранители ищут признаки нацизма и ЛГБТ-пропаганды.

Об этом сообщает Baza.

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Нацизм в кроссворде и пропаганда ЛГБТ

В среду, 26 апреля, поступила жалоба на газету "Комсомольская правда". Один из читателей издания, которому нравятся головоломки, разглядел в вопросах кроссворда тексты о деятельности третьего рейха. Россиянин считает, что это нарушает действующее законодательство РФ, поэтому издание следует срочно наказать.

Также газету проверяют и по другому поводу. Еще один человек якобы увидел в тексте газеты пропаганду ЛГБТ. Он пожаловался на издание в правоохранительные органы.

Напомним, в Москве задержана женщина за "дискредитацию российской армии". Она готовила антивоенные торты.

Также мы писали, что в Екатеринбурге был арестован американский журналист Эван Гершкович. Репортер The Wall Street Journal был обвинен в шпионаже.

Добавим, в конце сентября прошлого года, вскоре после объявления в РФ "долевой мобилизации", на Триумфальной площади в Москве прошли "антимобилизационные" "Маяковские чтения". Несколько участников поэтического вечера задержали, троих из них — обвинили в экстремизме.