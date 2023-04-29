В России полиция проверяет газету "Комсомольская правда" из-за нацизма и ЛГБТ пропаганды
В Российской Федерации полиция проверяет газету "Комсомольская правда". Правоохранители ищут признаки нацизма и ЛГБТ-пропаганды.
Об этом сообщает Baza.
Нацизм в кроссворде и пропаганда ЛГБТ
В среду, 26 апреля, поступила жалоба на газету "Комсомольская правда". Один из читателей издания, которому нравятся головоломки, разглядел в вопросах кроссворда тексты о деятельности третьего рейха. Россиянин считает, что это нарушает действующее законодательство РФ, поэтому издание следует срочно наказать.
Также газету проверяют и по другому поводу. Еще один человек якобы увидел в тексте газеты пропаганду ЛГБТ. Он пожаловался на издание в правоохранительные органы.
Напомним, в Москве задержана женщина за "дискредитацию российской армии". Она готовила антивоенные торты.
Также мы писали, что в Екатеринбурге был арестован американский журналист Эван Гершкович. Репортер The Wall Street Journal был обвинен в шпионаже.
Добавим, в конце сентября прошлого года, вскоре после объявления в РФ "долевой мобилизации", на Триумфальной площади в Москве прошли "антимобилизационные" "Маяковские чтения". Несколько участников поэтического вечера задержали, троих из них — обвинили в экстремизме.