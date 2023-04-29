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У Росії поліція перевіряє газету "Комсомольская правда" через нацизм та ЛГБТ пропаганду

29 квітня 2023 19:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Росії поліція перевіряє газету "Комсомольская правда" через нацизм та ЛГБТ пропаганду
Російська газета "Комсомольская правда". Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Російській Федерація поліція перевіряє газету "Комсомольская правда". Правоохоронці шукають ознаки нацизму та ЛГБТ-пропаганду.

Про це повідомляє Baza.

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Нацизм в кросворді та пропаганда ЛГБТ

У середу, 26 квітня, надійшла скарга на газету "Комсомольская правда". Один із читачів видання, якому подобаються головоломки, розгледів у запитаннях кросворда тексти про діяльність третього рейху. Росіянин вважає, що це порушує чинне законодавство РФ, тому видання потрібно терміново покарати. 

Також газету перевіряють й з іншого приводу. Ще один чоловік нібито побачив у тексті газети пропаганду ЛГБТ. Він поскаржився на видання до правоохоронних органів.

Нагадаємо, у Москві затримали жінку за "дискредитацію російської армії". Вона готувала антивоєнні торти.

Також ми писали, що у російському Єкатеринбурзі був заарештований американський журналіст Еван Гершкович. Репортера The Wall Street Journal звинуватили у шпигунстві.

Додамо, наприкінці вересня минулого року, незабаром після оголошення в РФ "часткової мобілізації", на Тріумфальній площі у Москві пройшли "антимобілізаційні" "Маяковські читання". Кількох учасників поетичного вечора затримали, трьох з них — звинуватили в екстремізмі. 

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