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В России озабочены ослаблением авторитарного режима после антисемитского бунта в Дагестане

1 ноября 2023 07:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В России озабочены ослаблением авторитарного режима после антисемитского бунта в Дагестане
Толпа антисемитов возле аэропорта Махачкалы. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские официальные лица, вероятно, все больше озабочены ослаблением авторитарного контроля в регионах Российской Федерации. Об этом свидетельствует ответ главы Чечни Рамзана Кадырова на антисемитские протесты.

Об этом говорится в отчете ISW.

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Реакция Кадырова на бунт в Дагестане

"Председатель Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на беспорядки в Дагестане, высоко оценив обвинения президента России Владимира Путина в том, что Запад организовал ситуацию с целью дестабилизации России", — пишут аналитики.

Позже он также призвал чеченские силы безопасности немедленно задерживать подстрекателей любых потенциальных беспорядков в Чечне или "произвести три предупредительных выстрела в воздух, а после этого произвести четвертый выстрел в голову".

Как полагают в Институт изучения войны, реакция Кадырова на беспорядки в Дагестане свидетельствует о том, что он, в первую очередь, озабочен сохранением представления о своей несгибаемой поддержке Путина, а во-вторых, демонстрацией силы своего авторитарного правления в Чечне, угрожая насильственным ответом на возможны будущие беспорядки.

Напомним, что 30 октября президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию в Дагестане, обвинив при этом во всей Украине. Он отметил, что, по его мнению, события в Махачкале инспирированы из-за социальных сетей с территории Украины.

Кроме того, Госдеп США назвал абсурдом обвинение кремлевского режима в причастности Украины к антисемитским погромам в Дагестане. Поэтому в США подчеркнули, что заявление российских властей является популистским и необоснованным.

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