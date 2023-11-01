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У Росії стурбовані послабленням авторитарного режиму після антисемітського бунту в Дагестані

1 листопада 2023 07:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Росії стурбовані послабленням авторитарного режиму після антисемітського бунту в Дагестані
Натовп антисемітів біля аеропорту Махачкали. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські офіційні особи, ймовірно, дедалі більше стурбовані послабленням авторитарного контролю в регіонах Російської Федерації. Про це свідчить відповідь голови Чечні Рамзана Кадирова на антисемітські заворушення.

Про це йдеться у звіті ISW.

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Реакція Кадирова на бунт в Дагестані

"Голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров відреагував на заворушення в Дагестані, високо оцінивши звинувачення президента Росії Володимира Путіна в тому, що Захід організував ситуацію з метою дестабілізації Росії", — пишуть аналітики.

Пізніше він також закликав чеченські сили безпеки негайно затримувати підбурювачів будь-яких потенційних заворушень в Чечні або "зробити три попереджувальні постріли в повітря, а після цього зробити четвертий постріл в голову".

Як вважають в Інститут вивчення війни, реакція Кадирова на заворушення в Дагестані свідчить про те, що він, в першу чергу, стурбований збереженням уявлення про свою непохитну підтримку Путіна, а по-друге, демонстрацією сили свого авторитарного правління в Чечні, погрожуючи насильницькою відповіддю на можливі майбутні заворушення.

Нагадаємо, що 30 жовтня президент РФ Володимир Путін вперше прокоментував ситуацію у Дагестані, при цьому звинувативши у всьому Україну. Він зазначив, що, на його думку, події в Махачкалі інспіровані через соціальні мережі з території України.

Крім того, Держдеп США назвав абсурдом звинувачення кремлівського режиму в причетності України до антисемітських погромів у Дагестані. Тому в США наголосили, що заява російської влади є популістською та необґрунтованою.

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