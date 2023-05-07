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В России в результате тушения пороховых складов пострадал пожарный

7 мая 2023 02:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В России в результате тушения пороховых складов пострадал пожарный
Пожарный разговаривает по рации. Фото: российские СМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В России в Свердловской области в результате тушения пороховых складов пострадал пожарный. Информацию предоставил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Об этом сообщают российские СМИ.

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"Работника пожарной части доставили в больницу. Предварительно он получил отравление угарным газом во время тушения возгорания. Информации о пострадавших жителях не поступало" , — говорится в сообщении.

Напомним, что вчера, 6 мая, в результате лесного пожара в поселке Первомайской Свердловской области России загорелись склады с порохом. Власти региона эвакуировали жителей населенного пункта.

Так, склады тушат около полусотни спасателей, чтобы цепочка взрывов не продлилась: под угрозой еще 18 сооружений, в каждом из которых хранится по 20 тонн пороха.

Также мы писали, что 5 мая в Краснодарском крае снова горел Ильский нефтеперерабатывающий завод. Это второй пожар на этом российском НПЗ в последние дни, в обоих инцидентах россияне прогнозируемо обвиняют Украину.

Добавим, что в поселке Темрюк в Краснодарском крае в России был прилет по нефтебазе. Там разгорелся сильный пожар.

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