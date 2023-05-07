У Росії внаслідок гасіння порохових складів постраждав пожежник

Пожежник розмовляє по рації. Фото: російські ЗМІ

У Росії у Свердловській області внаслідок гасіння порохових складів постраждав пожежник. Інформацію надав керівник пресслужби регіонального ГУ МВС Валерій Горілих.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"Працівника пожежної частини доправили до лікарні. Попередньо, він отримав отруєння чадним газом під час гасіння загоряння. Інформації про постраждалих мешканців не надходило", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вчора, 6 травня, внаслідок лісової пожежі у селищі Первомайський Свердловської області Росії загорілися склади з порохом. Влада регіону евакуювала жителів населеного пункту.

Так, склади гасять близько пів сотні рятувальників, щоб ланцюжок вибухів не продовжився: під загрозою ще 18 споруд, у кожній із яких зберігається по 20 тонн пороху.

Також ми писали, що 5 травня у Краснодарському краї знову горів Ільський нафтопереробний завод. Це друга пожежа на цьому російському НПЗ за останні дні, в обох інцидентах росіяни прогнозовано звинувачують Україну.

Додамо, що в селищі Темрюк, що в Краснодарського краю у Росії, був приліт по нафтобазі. Там розгорілася сильна пожежа.