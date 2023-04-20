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В США избрали меру наказания для россиянки, которая пыталась убить своего двойника из Украины

20 апреля 2023 11:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В США избрали меру наказания для россиянки, которая пыталась убить своего двойника из Украины
Виктория Насирова, которая пыталась убить украинку. Фото: The New York Times
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Нью-Йорке избрали меру наказания для россиянки, которая пыталась убить украинку из-за сходства во внешности. Она проведет за решеткой 21 год.

Об этом сообщает The Guardian.

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Женщина российского происхождения пыталась отравить "двойника" чизкейком, а затем похитить личность.

47-летняя Виктория Насирова была признана виновной в покушении на убийство судом присяжных в феврале.

"Безжалостная и рассудительная мошенница надолго сядет в тюрьму за попытку убить, чтобы получить личную выгоду и наживу", — говорится в заявлении прокурора округа Квинз Мелинды Кац.

Насырова посетила дом своей 35-летней жертвы Ольги Цвик в августе 2016 года с подарком — чизкейком.

На тот момент женщины были похожи друг на друга. К тому же они обе разговаривали на русском языке, имели темные волосы, одинаковый цвет кожи и другие физические признаки.

Украинка съела десерт, и ей стало плохо, прежде чем она потеряла сознание.

Правоохранители проверили чизкейк и обнаружили, что в нем содержался феназепам, сильнодействующее успокаивающее средство.

Напомним, в Нью-Йорке 47-летняя Виктория Насирова хотела отравить украинку Ольгу Цвик чизкейком. Причиной стало сходство женщин.

Известно, что россиянка родом из города Армавир в Краснодарском крае. Она переехала в США, где разыскивалась за другое убийство.

Также мы писали, что в Нью-Йорке частично обрушилась многоэтажная парковка. В результате инцидента погиб один человек и еще пятеро получили ранения разной степени тяжести.

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