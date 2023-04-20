У США обрали міру покарання для росіянки, яка намагалася вбити свого двійника з України
У Нью-Йорку обрали міру покарання для росіянки, яка намагалася вбити українку через схожість в зовнішності. Вона проведе за ґратами 21 рік.
Про це повідомляє The Guardian.
У США засудили росіянку, яка намагалась вбити українку
Жінка російського походження намагалася отруїти "двійника" чизкейком, а потім викрасти особистість.
47-річна Вікторія Насирова була визнана винною у замаху на вбивство судом присяжних у лютому.
"Безжальна і розважлива шахрайка надовго сяде до в'язниці за спробу вбити, щоб отримати особисту вигоду і наживу", — йдеться в заяві прокурора округу Квінз Мелінди Кац.
Насирова відвідала будинок своєї 35-річної жертви Ольги Цвік в серпні 2016 року з подарунком — чизкейком.
На той момент жінки були схожі одна на одну. До того ж вони обидві розмовляли російською мовою, мали темне волосся, однаковий колір шкіри та інші фізичні ознаки.
Українка з'їла десерт, і їй стало погано, перш ніж вона втратила свідомість.
Правоохоронці перевірили чизкейк і виявили, що в ньому містився феназепам, сильнодіючий заспокійливий засіб.
Нагадаємо, у Нью-Йорку 47-річна Вікторія Насирова хотіла отруїти українку Ольгу Цвік чизкейком. Причиною стало схожість жінок.
Відомо, що росіянка — родом із міста Армавір у Краснодарському краї. Вона переїхала до США, де розшукувалася за інше вбивство.
Також ми писали, що у Нью-Йорку частково обвалилася багатоповерхова автостоянка. Внаслідок інциденту загинула одна людина та ще п'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.