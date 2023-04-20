У США обрали міру покарання для росіянки, яка намагалася вбити свого двійника з України

Вікторія Насирова, яка намагалась вбити українку. Фото: The New York Times

У Нью-Йорку обрали міру покарання для росіянки, яка намагалася вбити українку через схожість в зовнішності. Вона проведе за ґратами 21 рік.

Про це повідомляє The Guardian.

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Жінка російського походження намагалася отруїти "двійника" чизкейком, а потім викрасти особистість.

47-річна Вікторія Насирова була визнана винною у замаху на вбивство судом присяжних у лютому.

"Безжальна і розважлива шахрайка надовго сяде до в'язниці за спробу вбити, щоб отримати особисту вигоду і наживу", — йдеться в заяві прокурора округу Квінз Мелінди Кац.

Насирова відвідала будинок своєї 35-річної жертви Ольги Цвік в серпні 2016 року з подарунком — чизкейком.

На той момент жінки були схожі одна на одну. До того ж вони обидві розмовляли російською мовою, мали темне волосся, однаковий колір шкіри та інші фізичні ознаки.

Українка з'їла десерт, і їй стало погано, перш ніж вона втратила свідомість.

Правоохоронці перевірили чизкейк і виявили, що в ньому містився феназепам, сильнодіючий заспокійливий засіб.

Нагадаємо, у Нью-Йорку 47-річна Вікторія Насирова хотіла отруїти українку Ольгу Цвік чизкейком. Причиною стало схожість жінок.

Відомо, що росіянка — родом із міста Армавір у Краснодарському краї. Вона переїхала до США, де розшукувалася за інше вбивство.

Також ми писали, що у Нью-Йорку частково обвалилася багатоповерхова автостоянка. Внаслідок інциденту загинула одна людина та ще п'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.